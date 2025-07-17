Летнее предложение — скидка 4%

RKM Durar Properties

Один из ведущих застройщиков ОАЭ, компания, владеющая более чем 1200 жилыми и коммерческими объектами, доступными как для покупки, так и для аренды, заслужила признание за свои инновационные и стратегические решения в области недвижимости. Учитывая потребности разнообразного мультикультурного общества, застройщик гарантирует, что каждый проект будет адаптирован к уникальным потребностям своих клиентов.