Дата: 17.07.2025
с 17.07.2025 14:47 до 30.08.2025 21:00
Летнее предложение — скидка 4%
Лимитированный летний дисконт в размере 4% для проектов от девелопера Octa Properties.
- SOLA RESIDENCES
- La Mer
- Trio Isle
- Moonstone Interiors by Missoni
- ONDA by KASCO (только для апартаментов с 2 спальнями и более)
- ASAK 11 (кроме торговых площадей)
Оптимальный момент для фиксации выгодной цены с Housebook. Период действия промо и количество доступных лотов ограничены.
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RKM Durar Properties
Один из ведущих застройщиков ОАЭ, компания, владеющая более чем 1200 жилыми и коммерческими объектами, доступными как для покупки, так и для аренды, заслужила признание за свои инновационные и стратегические решения в области недвижимости. Учитывая потребности разнообразного мультикультурного общества, застройщик гарантирует, что каждый проект будет адаптирован к уникальным потребностям своих клиентов.
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