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ГлавнаяАкцииЛетнее предложение — скидка 4%
Дата: 17.07.2025
с 17.07.2025 14:47 до 30.08.2025 21:00

Летнее предложение — скидка 4%

Летнее предложение — скидка 4%

Лимитированный летний дисконт в размере 4% для проектов от девелопера Octa Properties.

  • SOLA RESIDENCES 
  • La Mer 
  • Trio Isle
  • Moonstone Interiors by Missoni
  • ONDA by KASCO (только для апартаментов с 2 спальнями и более)
  • ASAK 11 (кроме торговых площадей)


Оптимальный момент для фиксации выгодной цены с Housebook. Период действия промо и количество доступных лотов ограничены.


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  1. RKM Durar Properties

    RKM Durar Properties

    Один из ведущих застройщиков ОАЭ, компания, владеющая более чем 1200 жилыми и коммерческими объектами, доступными как для покупки, так и для аренды, заслужила признание за свои инновационные и стратегические решения в области недвижимости. Учитывая потребности разнообразного мультикультурного общества, застройщик гарантирует, что каждый проект будет адаптирован к уникальным потребностям своих клиентов.

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Проекты «Centurion Group»Проекты «Arte Developments»Проекты «Asak Real Estate Development LLC»
  1. SOLA Residences by Centurion
    SOLA Residences by Centurion
    Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2027
    ЗастройщикCenturion Group
    Площадьот 68 м² до 173 м²
    Первый взнос20%
    от 296 487 $от 3 509 $/м²
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