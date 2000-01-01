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La Mer by Elie Saab

207, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Arte Developments
Площадь
от 89 м² до 175 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 928 888 AEDот 19 293 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность20
Высота потолков2.8 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
89
1 928 888
21 673
2 спальни
143
2 758 888
19 293
3 спальни
175
5 218 888
29 786
Брошюра проекта

Описание

Роскошные башни на острове Al Marjan. Уникальный дизайн и архитектура изысканного жилого комплекса La Mer by Elie Saab воплощают в себе идею курортной жизни. Наслаждайтесь панорамными видами на бирюзовые воды Персидского залива с ощущением безмятежности и в гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой, окнами от пола до потолка, приватными просторными балконами и встроенной техникой немецких брендов. - Резидентам доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, spa-комплекс, лаунж-зона, парк на территории, коворкинг. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Marjan Island Boulevard, которое связывает все острова между собой и соединяется с одной из главных транспортных артерий эмирата Sheikh Mohammed Bin Salem Road. Дорога до RAK International Airport займет 30 минут, до Dubai International Airport — 50 минут.

Локация

На карте
207, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин2 км
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Набережная
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