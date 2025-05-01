Описание

Эстетичный малоэтажный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Стильный дизайн и изящные линии архитектуры придают проекту ASAK 11 современный и элегантный вид, а просторные планировки квартир обеспечивают функциональность и удобство. Комплекс утопает в пышной зелени, создавая ощущение уединенности и спокойствия среди городской суеты. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в нейтральных пастельных тонах, панорамными окнами, балконами. - Для каждого лота предусмотрено парковочное место. - Резидентам доступны: тренажерный зал, многофункциональная комната для работы и отдыха, терраса для барбекю, дзен-сад, spa-салон, сауна и др. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению здания к шоссе Al Khail Road можно легко добраться до любой локации города. Дорога до торгового центра Circle Mall займет 5 минут, до цветочного парка Dubai Miracle Garden – 10 минут, до автодрома Dubai Autodrome – 16 минут. Поездка до тематического парка IMG Worlds of Adventure составит 20 минут, до пляжа Jumeirah Beach – 30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 35 минутах пути.