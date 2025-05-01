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ГлавнаяЖилые комплексыASAK 11

ASAK 11

Manhattan Towers, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Asak Real Estate Development LLC
Площадь
от 39 м² до 155 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 675 888 AEDот 11 704 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
10%
При передаче
10%
После передачи
60%
Период рассрочки
24 месяца
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
Высота потолков2.9 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39
675 888
16 919
1 спальня
77 – 82
1 075 888 – 1 215 888
13 953 – 14 705
2 спальни
155
1 815 888
11 704

Описание

Эстетичный малоэтажный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Стильный дизайн и изящные линии архитектуры придают проекту ASAK 11 современный и элегантный вид, а просторные планировки квартир обеспечивают функциональность и удобство. Комплекс утопает в пышной зелени, создавая ощущение уединенности и спокойствия среди городской суеты. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в нейтральных пастельных тонах, панорамными окнами, балконами. - Для каждого лота предусмотрено парковочное место. - Резидентам доступны: тренажерный зал, многофункциональная комната для работы и отдыха, терраса для барбекю, дзен-сад, spa-салон, сауна и др. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению здания к шоссе Al Khail Road можно легко добраться до любой локации города. Дорога до торгового центра Circle Mall займет 5 минут, до цветочного парка Dubai Miracle Garden – 10 минут, до автодрома Dubai Autodrome – 16 минут. Поездка до тематического парка IMG Worlds of Adventure составит 20 минут, до пляжа Jumeirah Beach – 30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 35 минутах пути.

Локация

На карте
Manhattan Towers, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа600 м
Магазин250 м
Медицинский центр300 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей
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