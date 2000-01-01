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ГлавнаяЖилые комплексыONDA by KASCO

ONDA by KASCO

Capital Golden Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Kasco Developments
Площадь
от 38 м² до 155 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 077 777 AEDот 21 838 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
38
1 077 777
27 685
1 спальня
76
1 677 777
21 838
2 спальни
80
1 777 777
22 200
3 спальни
155
3 777 777
24 234
Брошюра проекта

Описание

Элегантная жилая резиденция в прибрежном районе Business Bay в шаговой доступности от популярных достопримечательностей. Жилой комплекс ONDA — это символический мост между инновационным дизайном и завораживающим морским пейзажем, где ритмичный плеск волн гармонично дополняет современный образ жизни. Стильные интерьеры, продуманные планировки и уютная атмосфера создают идеальное место для начала новой главы вашей истории. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах и встроенной техникой. Во всех лотах большие окна от пола до потолка и приватные просторные балконы. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, беговые дорожки, отдельные бассейны для детей и взрослых, коворкинг, кинотеатр, сауна, spa-зона. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к крупному шоссе Al Khail Road, за 5 минут можно добраться до Dubai Mall, Burj Khalifa и Dubai Opera, за 7 минут – до Dubai Design District, за 10 минут до Coca Cola Arena и Ras Al Khor Sanctuary. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 16 минут.

Локация

На карте
Capital Golden Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт140 м
Средняя школа1 км
Магазин160 м
Медицинский центр800 м
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Набережная
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