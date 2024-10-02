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ГлавнаяЖилые комплексыWasel by Azizi

Wasel by Azizi

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 7
1 / 7
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 29 м² до 537 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 991 000 AEDот 26 267 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
Высота потолков3.4 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
29 – 34
991 000 – 1 232 000
33 627 – 35 793
1 спальня
55 – 85
1 574 000 – 2 572 000
28 203 – 30 071
2 спальни
93 – 115
2 761 000 – 3 787 000
29 650 – 32 745
3 спальни
124 – 137
3 829 000 – 4 885 000
30 718 – 35 409
4 спальни
237 – 537
6 911 000 – 14 110 000
26 267 – 29 098

Описание

Оазис безмятежной жизни на живописном берегу Dubai Islands. Уникальный жилой комплекс Wasel акцентирует внимание на функциональных планировках и эстетичном дизайне, предлагая стильное и комфортное проживание. Здесь создан идеальный баланс между энергией большого города и спокойствием природы. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах. Панорамные окна открывают великолепные виды на окружающий пейзаж и наполняют дом естественным освещением. - Для удобства жителей предусмотрены просторные парковочные места и круглосуточный пост охраны. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, spa-центр, сауна, лаунж-зона, лобби для гостей, кинотеатр, многофункциональная комната для работы и отдыха, магазины, кафе и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью Дубая. Дорога до рынка Waterfront Market займет 5 минут, до порта Port Rashid – 10 минут, до популярной достопримечательности Dubai Frame – 15 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
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Новости о проекте

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