ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Vela Viento

Vela Viento

35/2E, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 369 м² до 748 м²
Количество спаленот 2 до 4
Стартовая цена22 388 000 AED
от 22 388 000 AED
от 60 671 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%1 119 400 AED
При оформлении договора
20%4477600 AED
+
4%895520 AED
До даты ввода в эксплуатацию
35%7 835 800 AED
При передаче
40%8 955 200 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
ФасадНавесной фасад
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 22 388 000 AED
Высота здания180 м
БалконЕсть

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт58 м
Средняя школа5 км
Магазин2 км
Медицинский центр6 км
Метро3 км

Описание

Престижный жилой комплекс из двух устремленных в небо белоснежных башен на берегу залива Мараси в самом центре делового района Business Bay вознесет вас к новым вершинам комфорта, роскоши и благополучия. Наслаждайтесь уникальным сочетанием уюта и свободы собственных апартаментов с непревзойденным удобствами первоклассного гостиничного сервиса.

Жилой комплекс состоит из 92 эксклюзивных меблированных резиденций. В нем представлены апартаменты с 2,3,4 спальнями, дуплексы с 4 спальнями и два роскошных пентхауса с 4 спальнями, частным бассейном и личным лифтом. Интерьер спроектирован ведущим парижским дизайнером Gilles & Boissier и представляет собой сочетание современного комфорта с изысканной элегантной классикой. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на залив и основную достопримечательность Дубая - Burj Khalifa. Этот проект идеален для ценителей комфортной жизни. На территории для будущих жителей предусмотрены зеленые зоны для променада, бассейны для детей и взрослых, лаунж-зоны с шезлонгами, двухуровневый тренажерный зал, студия для йоги, конференц-зал. Круглосуточно доступны услуги швейцара, консьержа, портье и горничной. Владельцы апартаментов получают уникальную возможность пользоваться всеми удобствами отелей Omnyat. Резидентам доступны спа-центр, закрытый пляж, прямой выход к набережной и частный причал с услугой “летающая” яхта. Для удобства передвижения по набережной желающие могут воспользоваться гольф-карами. Район Business Bay, в котором расположен жилой комплекс, славится отличной инфраструктурой. Здесь большой выбор магазинов, ресторанов, кафе, школ, детских садов и медицинских учреждений. Дорога до детского сада Blossom Downtown Nursery и школы Dubai International School займет всего 5-10 минут. В десяти минутах езды от комплекса расположена Emirates Hospital Clinics и Mediclinic Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Хорошее транспортное сообщение с автомагистралям Sheikh Zayed Road и Al Khail road позволяет легко добираться до ключевых достопримечательностей и любых районов Дубая. Всего за 10 минут можно доехать до Burj Khalifa и Dubai Mall. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах езды. Надежный застройщик Omniyat Group - крупный частный застройщик, работающий на рынке недвижимости Дубая с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами. Сотрудничает с ведущими мировыми архитекторами и дизайнерами интерьеров.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
369 - 379
22 388 000 - 27 609 404
60 671 - 72 662
3 спальни
380 - 511
24 360 000 - 43 898 952
63 938 - 85 743
4 спальни
748 - 748
61 452 000 - 61 452 000
82 048 - 82 048

Инфраструктура

35/2E, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates