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VELA Residences

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 120
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 681 м² до 1089 м²
Количество спален4
Стартовая цена59 799 600 AED
от 59 799 600 AED
от 85 744 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%2 989 980 AED
При оформлении договора
20%11959920 AED
+
4%2391984 AED
До даты ввода в эксплуатацию
35%20 929 860 AED
При передаче
40%23 919 840 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания25349 м²
Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность31
Высота потолков6 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 59 799 600 AED
Высота здания150 м
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт250 м
Средняя школа5 км
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Метро3 км

Описание

Престижный жилой комплекс с потрясающими видами на Marasi Bay, Burj Khalifa и Downtown Dubai, имеет впечатляющее расположение в самом сердце района Burj Khalifa District. VELA Residences станет одним из знаковых проектов, преобразующих бухту Marasi Bay в ультра-роскошный береговой район Дубая.

Комплекс представляет 30-этажное здание, рассчитанный на 38 резиденций с 3-4 спальнями, включая пентхаусы и 3-этажные Sky Palace. Каждая планировка включает комнату для прислуги и просторную террасу, чтобы обеспечить жителям дополнительный комфорт. Все апартаменты с потолками высотой от 3 до 6 метров и окнами от пола до потолка, наполняющими внутреннее пространство естественным светом. Лоты меблированы и оснащены системой «Умный дом». Эксклюзивное предложение – квартиры с приватными бассейнами по периметру террасы, каких нет больше нигде в Дубае. На территории комплекса расположены infinity-бассейн, SPA-салон, 3-уровневый фитнес-центр, кинотеатр, детская площадка, конференц-залы и гостевые лобби. Уникальность проекта заключается в его обслуживании на уровне 5-звездочного отеля, включая круглосуточную охрану, швейцара и портье, консьержа и валета. Доступен также сервис à la carte. Жители комплекса смогут пользоваться удобствами отеля Lana и доступом к пляжному клубу One в районе Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удобно расположен в районе Business Bay, обеспечивая быстрый доступ к любой части города. Dubai International Airport находится всего в 20 минутах на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 5-10 минутах на автомобиле. Основные достопримечательности Dubai Opera, Zabeel Park, Dubai Creek Harbour и Ras Al Khor Wildlife Sanctuary расположены в 15 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Комплекс отличается элегантными линиями и эксклюзивным дизайном. Проект был создан лауреатами премии – студией Foster & Partners. Интерьер спроектирован парижским дуэтом дизайнеров Gilles & Boissier. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
681 - 684
59 799 600 - 65 720 025
87 719 - 95 946

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 120