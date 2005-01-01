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The Sterling House

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 9A
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 44 м² до 156 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 306 615 AED
от 1 306 615 AED
от 24 072 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%130 662 AED
При оформлении договора
4%52265 AED
До даты ввода в эксплуатацию
35%457 315 AED
При передаче
15%195 992 AED
После передачи
40%522 646 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Этажность25
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 306 615 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Средняя школа500 м
Магазин700 м
Медицинский центр1 км
Метро2 км
Море6 км

Описание

Две высотные башни-близнецы East House и West House в самом сердце делового района Business Bay. Живите в центре культурной жизни Дубая и в то же время наслаждайтесь потрясающими видами на окружающий пейзаж и залив Dubai Creek.

Комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, а также пентхаусы и таунхаусы с 4 спальнями. Планировками предусмотрены просторные спальни, ванные комнаты, кухни с барной стойкой, стильные гардеробные и встроенные шкафы. Высокие потолки 3 метра подарят ощущение свободы, а панорамные окна откроют восхитительные виды на Burj Khalifa и Downtown Dubai. На территории комплекса доступны: консьерж-сервис, 30-метровый открытый бассейн, ландшафтные сады с прогулочными и развлекательными зонами, многофункциональное помещение, современный тренажерный зал. В 5-15 минутах на автомобиле находятся учебное заведение Express English Language Center, супермаркет Spinneys, детский сад Blossom Downtown Nursery и медицинский центр Amana Healthcare. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится в непосредственной близости от шоссе Al Khail Road, Sheikh Zayed Road и Emirates Road, что позволит добраться до любой точки города. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Качественная отделка Архитектурный проект отвечает высоким стандартам качества и роскоши. На полу уложен мрамор по всей площади. На кухне установлены кварцевые столешницы, барная стойка и брендовая техника. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
44 - 65
1 306 615 - 1 922 643
29 356 - 29 358
1 спальня
90 - 109
2 611 429 - 3 080 266
28 010 - 28 817
2 спальни
154 - 156
3 766 445 - 4 287 088
24 072 - 27 741

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 9A