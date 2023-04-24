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ORLA

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Palm Jumeirah
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 11
Визуализация
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 606 м² до 978 м²
Количество спален4
Стартовая цена51 000 000 AED
от 51 000 000 AED
от 71 469 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%2 550 000 AED
При оформлении договора
20%10200000 AED
+
4%2040000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
25%12 750 000 AED
При передаче
50%25 500 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж4 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
ФасадНавесной фасад
Площадь участка28722 м²
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 51 000 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин7 км
Море300 м

Описание

Премиальный жилой комплекс под управлением Dorchester Collection на вершине популярного острова Palm Jumeirah. Наслаждайтесь непревзойденным 270-градусным видом на Burj Khalifa и бирюзовые воды Персидского залива.

Комплекс представляет собой 13-этажное здание, в котором насчитывается 93 апартамента и симплекса с 1-4 спальнями, а также дуплексы, sky palace и особняки. Планировками предусмотрены комната для прислуги и терраса, которая подарит дополнительный комфорт жителям. Во всех апартаментах установлена система «умный дом», потолки высотой от 3,3 до 7 метров и панорамные окна. Дуплексы с 4 спальнями сдаются с приватным бассейном. На территории комплекса доступны: пляжный клуб с обеденной зоной, infinity-бассейн под открытым небом, крытый бассейн, джакузи, детский бассейн и игровая площадка, SPA-центр с процедурными комнатами, салоном красоты, сауной и парной, фитнес- и бизнес-центры, конференц-зал, многофункциональная площадка, лаунж-библиотека, кинотеатр, боулинг-клуб. Особенность проекта – сервис 5-звездочного отеля, услуги швейцара, портье, консьержа, парковщика. Доступно обслуживание à la carte. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки Дубая. В 20-30 минутах на автомобиле находятся Dubai Marina, Business Bay и Downtown Dubai. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 40 минут. Вблизи достопримечательностей За 5 минут можно добраться до одного из лучших аквапарков города Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Главные достопримечательности Burj Al Arab, Burj Khalifa и Dubai Opera расположены в 20-35 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект бюро Foster & Partners. Отделка выполнена в современном стиле. Фасад привлекает внимание своей ступенчатостью, а стеклянные поверхности визуально увеличивают пространство. Качественная отделка Интерьеры апартаментов выполнены с сочетанием розового золота и теплых коричневых оттенков. Все лоты сдаются с мебелью и бытовой техникой известных европейских производителей. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
606 - 978
51 000 000 - 77 460 000
71 469 - 85 695

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Palm Jumeirah

Новости о проекте

  1. Новые рекорды Дубая за 1 квартал 2023 года.
    Новые рекорды Дубая за 1 квартал 2023 года.24.04.2023
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