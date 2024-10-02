Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыCove Edition 2 by Imtiaz

Cove Edition 2 by Imtiaz

Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 33 м² до 118 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 589 305 AEDот 8 188 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
50%
Период рассрочки
36 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
33 – 41
589 305 – 631 241
15 273 – 17 745
1 спальня
68 – 118
863 811 – 970 402
8 188 – 12 523

Описание

Изысканная жилая башня в Dubailand. В апарт-комплексе Cove Edition 2 гармонично сочетаются природные мотивы с городским комфортом, предлагая жителям безмятежное уединение от суеты мегаполиса. Каждая деталь тщательно продуманных интерьеров привносит нотку роскоши в вашу повседневную жизнь. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с дизайнерской отделкой с золотыми акцентами и встроенной техникой. - Для удобства резидентов и гостей комплекса предусмотрены дополнительные парковочные места для посетителей и зарядная станция для электромобилей. - На территории дома расположены: фитнесс зал, infinity-бассейн, площадка для барбекю, кинотеатр, лаунж зона на крыше, игровая комната. Инфраструктура района Dubailand – активно развивающийся район Дубая. Комьюнити представляет собой своеобразный «город в городе». Здесь есть вся необходимая для проживания инфраструктура: торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны, детские сады, школы, медицинские клиники. Преимущества расположения Благодаря выезду на Al Ain – Dubai Road, за 5 минут можно добраться до Dubai Outlet Mall и Silicon Oasis, за 10 минут – до Global Village и IMG World. Таки популярные локации города как Dubai Downtown, Dubai Mall, Burj Khalifa находятся в 20 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Открытый балкон

Новости о проекте

  1. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
  2. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
Item 1 of 2
КаталогКарта