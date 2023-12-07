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Azizi Venice

Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 30 м² до 116 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена595 000 AED
от 595 000 AED
от 12 455 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%59 500 AED
При оформлении договора
10%59500 AED
+
4%23800 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%178 500 AED
При передаче
50%297 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов6
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж3 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стоимостьот 595 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Дополнительно
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Описание

Новый проект, вдохновленный историческим образом Венеции, в районе Dubai South. Станьте частью сообщества, где особое место занимают многочисленные зоны отдыха и атмосфера спокойствия. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Лоты отличаются продуманными планировками, качественной отделкой и непревзойденными удобствами.

К услугам жителей представлены: оперный театр, общественные пляжи, бульвар с ресторанами, кинотеатры, комедийные клубы, беговая дорожка, фитнес-центры, спортивные и детские площадки, аквапарк и фонтаны, международная школа, больницы, отели. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автомагистрали Emirates Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно добраться до Al Maktoum International Airport. Особенность комплекса – искусственная лагуна Большую часть территории занимают ухоженные ландшафтные зоны. В сообществе расположена лагуна протяженностью 18 километров и глубиной 1,5 метра с искусственными волнами. Лагуна идеально подходит для водных видов спорта: плавание, каякинг и катание на байдарках. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
30 - 66
595 000 - 827 000
12 455 - 19 287
1 спальня
49 - 58
948 000 - 1 416 000
19 347 - 24 330
2 спальни
92 - 116
1 581 000 - 2 117 000
17 027 - 18 231

Инфраструктура

Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Новости о проекте

  1. Беспроигрышная комбинация: недвижимость на первой береговой линии посреди мегаполиса
    Беспроигрышная комбинация: недвижимость на первой береговой линии посреди мегаполиса07.12.2023
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