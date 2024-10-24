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ГлавнаяЖилые комплексыAUREL1A Residence by Object1

AUREL1A Residence by Object1

43, Dubai Sports City Street, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 41 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 635 437 AEDот 13 724 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
44%
При передаче
36%
Период рассрочки
18 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность29
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
41 – 54
635 437 – 791 860
14 416 – 15 367
1 спальня
72 – 81
998 758 – 1 436 530
13 797 – 17 717
2 спальни
116 – 185
1 600 355 – 2 542 095
13 724 – 13 783
3 спальни
150
2 183 006 – 2 268 065
14 520 – 15 080
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс в районе Dubai Sports City. В клубном доме AUREL1A Residence сочетаются уникальный дизайн и исключительные удобства. Тщательно продуманные интерьеры в современном стиле создают атмосферу благополучия для комфортного и гармоничного образа жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой дизайнерской отделкой в приглушенных нейтральных тонах, панорамными окнами и приватными балконами. - Для удобства и безопасности жителей каждый лот оснащен системой «Умный дом». - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, кинотеатр, терраса для барбекю, игровая комната, лобби для гостей. Преимущества расположения Проект расположен вблизи одной из главных транспортных артерий города — шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. До Dubai Butterfly Garden время в пути составит 8 минут, до Global Village и IMG Worlds of Adventure — 13 минут, до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 17 минут. Дорога до Dubai Downtown и Burj Khalifa займет 23 минуты. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
43, Dubai Sports City Street, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт150 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Настольный теннис
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
  2. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
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