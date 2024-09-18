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Albero by Emaar

Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 387 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 810 000 AEDот 18 336 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70 – 72
1 810 000 – 1 862 812
25 839
2 спальни
109 – 135
2 710 000 – 3 350 085
24 784
3 спальни
171
4 110 000
23 939
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Симфония городской энергии и гармонии форм. Albero — жилой комплекс, предлагающий элегантное сочетание динамики мегаполиса и природного спокойствия, создавая идеальный баланс для тех, кто ценит комфорт и современный дизайн в самом сердце престижного района Dubai Creek Harbour. Ключевые особенности — Просторные резиденции с интерьерами в стиле модерн: апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также таунхаусы с панорамным остеклением, выполненные в теплой цветовой гамме. Кухни оборудованы техникой премиум-класса. Высокие потолки, открытые балконы и ванные комнаты с концептуальной отделкой создают атмосферу утонченной роскоши. — Инфраструктура для активного отдыха: infinity-бассейн, зоны для барбекю и пикников, детская площадка, тренажёрный зал и открытые пространства для йоги. — Зелёный оазис: расположение в районе Green Gate с большим парком и развитым эко-комьюнити. Преимущества расположения Проект Albero расположен в Dubai Creek Harbour, всего в нескольких минутах от Хор-Дубая — это уникальная возможность сочетать близость к социальным удобствам с преимуществами жизни у воды. До центра Дубая, Burj Khalifa и Dubai Mall — 15 минут, до Palm Jumeirah и Dubai Marina — около 30 минут. Поездка до DIFC и World Trade Centre займет порядка 20 минут. После завершения строительства метро и перехода в Business Bay дорога до ключевых локаций станет еще короче. Dubai International Airport находится всего в 20 пути.

Локация

На карте
Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
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Транспортная доступность

Море2 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
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Новости о проекте

  1. Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними
    Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними31.10.2024
  2. Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов
    Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов26.09.2024
  3. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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