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17.03.2023 10:12

Не пропустите новый проект!

Не пропустите новый проект!

В жилом комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Ощутите новый уровень комфорта и наслаждайтесь видами на Jumeirah Island, Emirates Hills и Emirates Golf Club. Внутренняя инфраструктура включает: зоны барбекю, площадки для отдыха, многоцелевые залы, заведения F&B и торговые точки, тренажерный зал, игровые зоны, джакузи, лаунж, инфинити-бассейн. 


  • Стартовая цена: 460 700 USD. 
  • Готовность: Q4 2026. 
  • План платежей: 80/20.


Чтобы узнать об актуальных лотах, позвоните нам по номеру +971 43 102302.

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Sobha Verde
Sobha Verde
Срок сдачи4 кв. 2026 г
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 81 м² до 185 м²
Первый взнос20%
от 1 922 974 AED