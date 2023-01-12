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12.01.2023 9:00

Новые юниты в продаже Nobles Tower

Новые юниты в продаже Nobles Tower

Новые юниты в продаже Nobles Tower — современной башни в престижном районе Business Bay с потрясающими видами на Dubai Canal и центр города!


Здание высотой 53 этажа включает 549 апартаментов с 1-3 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, тренажерный зал, беговая и прогулочная дорожка, сад, игровая площадка и паркинг.


Стартовая цена 958 600 AED (261 200 USD). План платежей:

  • 20% сумма бронирования;
  • 40% на стадии строительства;
  • 20% при передаче в III квартале 2023;
  • 20% после передачи проекта.


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Nobles Tower
Nobles Tower
Срок сдачи2 кв. 2024 г
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 77 м² до 156 м²
Первый взнос5%
от 2 487 000 AED