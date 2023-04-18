18.04.2023 15:03
Скоро в продаже!
Новый проект в сотрудничестве Fashion TV и Danube Properties. Выгодное расположение в Jumeirah Village Triangle, в окружении ландшафтных парков, недалеко от известных городских достопримечательностей и деловых комьюнити.
- Студии от 850 000 AED;
- Апартаменты с 1 спальней от 1 350 000 AED;
- Апартаменты с 2 спальнями от 1 850 000 AED;
- Апартаменты с 3 спальнями от 2 500 000 AED.
План оплаты: 65% во время строительства, 35% после передачи комплекса.
Чтобы узнать об актуальных лотах, позвоните нам по номеру +971 43 102302.