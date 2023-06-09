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09.06.2023 13:14

Абу-Даби бьет рекорды по продажам

Абу-Даби бьет рекорды по продажам

По данным Департамента муниципалитетов и транспорта (DMT) в 1 квартале 2023 года сделки купли-продажи достигли значительного рекорда - 2 027 сделок – это на 46,6% выше по сравнению с 1 кварталом прошлого года (с 1 383 сделками)


Общая стоимость сделок купли-продажи равняется 11,602 млрд AED. В прошлом году этот результат составил 3,633 млрд AED


Рыночная стоимость сделок купли-продажи достигла заметного годового роста в 219,4% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, который составил 77%


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