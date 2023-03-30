Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиДубай занял лидирующую позицию на мировом рынке
Дата: 30.03.2023

Дубай занял лидирующую позицию на мировом рынке

Дубай занял лидирующую позицию на мировом рынке

Средний прирост капитальной стоимости составил 12,4% по сравнению с 3,2% в 30 ведущих городах мира. 


Аналитики уверены, что рост сохранится и в 2023 году. Этому способствует высокое качество жизни и повышенный уровень технологического развития, безопасная городская среда, развитая инфраструктура, отсутствие налогов, инвестиционная привлекательность. 


Покупая недвижимость сегодня, вы инвестируете в будущее — на мировом рынке в 2022 году средняя доходность составила 3%, в то время как в Дубае наблюдалась самая высокая рентабельность (до 5,3%). Чтобы узнать больше об инвестиционных объектах, регистрируйтесь на нашем сайте или звоните по номеру +971 43 102302.


Похожие материалы

Еще
  1. 4 драйвера роста рынка для ваших сделок
    26.01.2026

    4 драйвера роста рынка для ваших сделок

    Причины, по которым рынок новостроек Дубая может расти в 2026 году

  2. Сезонность на рынке Дубая
    15.12.2025

    Сезонность на рынке Дубая

    Стратегическое руководство для начинающих (и не только!) риэлторов

  3. 5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah
    30.11.2025

    5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah

    Правда против мифов

Item 1 of 9
Каталог