Дубай занял лидирующую позицию на мировом рынке

Средний прирост капитальной стоимости составил 12,4% по сравнению с 3,2% в 30 ведущих городах мира.





Аналитики уверены, что рост сохранится и в 2023 году. Этому способствует высокое качество жизни и повышенный уровень технологического развития, безопасная городская среда, развитая инфраструктура, отсутствие налогов, инвестиционная привлекательность.





Покупая недвижимость сегодня, вы инвестируете в будущее — на мировом рынке в 2022 году средняя доходность составила 3%, в то время как в Дубае наблюдалась самая высокая рентабельность (до 5,3%).




