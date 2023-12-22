Итоги года 2023. Знаковые события в мире недвижимости в ОАЭ

Рынок недвижимости в ОАЭ считается одним из самых быстрорастущих в мире. Эмираты по-прежнему привлекают инвесторов благодаря лояльному налоговому режиму, прозрачности получения документов и выгодным вложениям в недвижимость. Давайте подведем итоги этого года и составим прогноз на следующий.

Аналитика рынка недвижимости в ОАЭ в 2023 году

Объемы продаж

В 2023 году объемы продаж жилой недвижимости продолжили расти. Темп роста составил приблизительно 30% – 35% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Самым «провальным» месяцем в этом году стал апрель. Именно в него был зафиксирован наименьший объем продаж по рынку – $4,85 млрд. Однако объясняется такой резкий упадок в цифрах довольно просто: скачок вниз объема продаж произошел в связи с замедлением деловой активности в праздник Рамадан. Конечно, у многих людей, связанных с рынком недвижимости в Дубае, в то время было паническое настроение. Тем не менее, волноваться было не о чем: в июне рынок был полностью восстановлен.

Самым удачным был признан июль 2023 года. В этот месяц зафиксирован наибольший объем продаж по рынку – $8, 839 млрд.*

Новостройки или готовая недвижимость

Согласно мнению экспертов, в 2023 году преобладала продажа новостроек – на такую недвижимость приходилось приблизительно 55% – 58%. Наибольший объем продаж новостроек был зафиксирован в июле 2023 и составил $4,638 млрд. Поэтому июль стал наилучшим месяцем по продаже такого типа жилья.

Цена на недвижимость

В 2023 году рост цен на недвижимость шел неравномерно, были установлены статистические выбросы – как всплески, так и локальные снижения. Почему это происходило? Например, всплески появлялись в результате продажи крупных дорогих лотов: огромных вилл, пентхаусов и т.д. Особенно много таких продаж возникло этим летом. А вот с февраля по май цена на недвижимость «плавала».

Фактически цены сделок в этом году продолжили расти, а темпы ускорились. На это повлияли изменения и в геополитике, и в политике, и в резких скачках курса на российский рубль.

– В октябре 2023 средняя цена для всех типов недвижимости составила $3,850 за квадратный метр и выросла на 5,3% за 10 месяцев.

– В ноябре 2023 года средняя цена для всех типов недвижимости составила $4,127 за квадратный метр и выросла на 12,9%.*

Элитная недвижимость

C 2021 года кратно выросли объемы продаж сверхдорогой недвижимости для UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) – суперсостоятельных людей. Если в период с 2010 по 2020 годы средний объем таких сделок составлял около двадцати пяти в год, то в 2022 он превысил цифру двести, а по итогам 2023-го года ожидается превышение объема продаж в триста лотов. Фактический Дубай стал первой мировой столицей по продажам очень дорогих лотов для мультимиллионеров в 2023 году и опередил Нью-Йорк, Гонконг и Лондон.

Развеиваем главный миф 2023 года

Главным мифом 2023 года стала информация о том, что россияне теряют вкус к подорожавшей недвижимости в ОАЭ. Большой реальной статистики на этот счет так и не появилось: СМИ тиражировали данные нескольких местных агентств, у которых упал спрос на продажу жилья. У агентств на сегодняшний день существует только локальная статистика, которая строится на нескольких процентах или от общего рынка. Официальная же статистика, по данным Земельного департамента Дубая, выходит один раз в год – в январе. Поэтому все, что мы можем знать точно - россияне были четвертыми в списке ТОП-покупателей по итогам 2022 г. с долей 3,7% от всех сделок.

По итогу года можем сказать, что россияне по-прежнему остаются в ТОП-5 покупателей недвижимости в ОАЭ в 2023 году.

– 1 квартал – третье место.

– 2 квартал – третье место.

– 3 квартал – пятое место.

Мы видим, что россияне в третьем квартале не смогли удержать лидерской позиции. На это в первую очередь повлиял рухнувший курс рубля. Однако есть предположения, что россияне останутся в ТОП-5 покупателей в 2023 году, но официально мы сможем это узнать в январе 2024 года.

Прогноз на 2024 год

Если опираться на прогнозы Knight Frank на 2024 год, темпы роста цен в Дубае серьезно снизятся – с 14% в 2023 до 5% в 2024, но при этом Дубай по-прежнему останется лидером роста цен среди мировых столиц в сегменте элитной недвижимости.В целом, рынок также продолжит рост в части цен, однако на чуть меньший показатель. По мнению аналитиков компании – приблизительно на 3,5%.

Вместо заключения – топ событий в ОАЭ за 2023 год

– Продажа самого дорогого пентхауса Como Residences, которая состоялась в ноябре 2023 года.

– В ОАЭ за год переехали еще пять миллиардеров, теперь их общее число составляет семнадцать.

– Дубай вошел в ТОП-10 самых влиятельных городов мира в рейтинге GPCI 2023.

– В ОАЭ запустили одну из крупнейших в мире солнечных электростанций. Она обеспечит энергией 200 тысяч домов.

– В ОАЭ прошло самое важное климатическое мероприятие 2023 года. В нем приняли участие более 150 глав государств.

*Данные предоставлены аналитической платформой REIDIN