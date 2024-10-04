Путеводитель по району Discovery Gardens

Discovery Gardens расположен в непосредственной близости к морскому побережью. Это жилой район в Дубае, известный своей оригинальной архитектурой и пышной зеленью. Ищите ли вы тихое место для отдыха или оживленную локацию для встреч с друзьями — в Discovery Gardens каждый найдет что-то по своему вкусу. Основной фишкой района являются огромные ландшафтные сады и зеленые зоны отдыха.





Основные плюсы района

Freehold-зона (район, в котором можно приобрести недвижимость с полным правом частной собственности).

Для тех, кто недолюбливает высотную застройку, есть хорошая новость: в районе Discovery Gardens нет небоскребов. Это делает жизнь здесь более спокойной и размеренной.

Вблизи района располагаются станция метро, автобусная остановка и торговый центр.

Discovery Gardens хорошо озеленен. Практически в каждом доме есть собственные ландшафтные сады, а также общие зеленые территории.

Архитектура района вдохновлена различными стилями: средиземноморским с арочными окнами и необычными балконами, минималистичным и др.

Пешком можно дойти до района Dubai Marina с прекрасной набережной, яхт-клубом и популярными ресторанами на берегу.









Инфраструктура

В районе находится один из популярных торговых центров — Ibn Battuta Mall с широким выбором магазинов и развлечений. Также вблизи Discovery Gardens расположены еще несколько торговых центров.





Привлекает внимание жителей и гостей района spa-центр The Parkside Spa. Здесь можно восстановить силы после рабочего дня или просто отдохнуть в комфортной и спокойной атмосфере.





Район оснащен велодорожками, что точно придется по вкусу любителям спортивного образа жизни и активных прогулок на велосипеде. Также здесь располагаются волейбольные и баскетбольные площадки, парки, общественные бассейны и сады.





В Discovery Gardens находятся кафе, супермаркеты и медицинские центры. В этом районе также много уютных ресторанов, где можно попробовать изысканные блюда мировой кухни.









Целевая аудитория

Discovery Gardens идеально подходит для проживания семей с детьми, молодых пар и пенсионеров. От района легко добраться до популярных бизнес-локаций Дубая. Также здесь располагается множество школ (Delhi Private School Academy LLC, The Winchester School) и детских садов (Chubby Cheeks Nursery). Однако молодежи по вечерам может быть слегка скучно: в Discovery Gardens ночная жизнь развита хуже, чем в некоторых других районах Дубая.





Инвестиционная привлекательность

Район Discovery Gardens является весьма привлекательной локацией для инвестиций в недвижимость. Его разнообразие архитектуры, уникальность жилых комплексов, близость к основным торговым центрам и удобная транспортная инфраструктура делают район привлекательным для инвесторов. К тому же жители Discovery Gardens могут легко добраться до основных мест Дубая, что вызывает дополнительный интерес. Согласно индексу цен «ValuStrat», в среднем стоимость квартир в районе поднялась на 32,6% в минувшем году.





К очевидным плюсам для инвесторов также относятся следующие факты:

район полностью сформирован;

в нем много зелени;

здесь находится станция метро.





Транспортная доступность

Район располагается между двумя основными автомагистралями Sheikh Zayed Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Благодаря такому практичному расположению из него можно легко добраться до любого популярного места в Дубае. Также здесь прекрасно развит общественный транспорт. Кроме станции метро Discovery Gardens Metro Station жители района активно пользуются и автобусами. До Palm Jumeirah можно доехать примерно за 15 минут, а до ТЦ Dubai Mall — за 25 минут. Путь от Discovery Gardens до международного аэропорта DXB займет около 45 минут.









Типы недвижимости

Здесь можно найти недвижимость, подходящую для любого бюджета: от небольших студий до вилл и таунхаусов. Квартиру-студию чаще всего выбирают студенты или молодые семейные пары, предпочитающие жить недалеко от популярных точек Дубая. Таунхаусы в основном покупают семьи с детьми, которым необходима более просторная жилплощадь.





Заключение

Discovery Gardens подойдет тем, кто ищет спокойствия и уединения, но не хочет уезжать далеко от центральных точек Дубая. Для инвесторов он привлекателен стабильным ростом цен, удобной транспортной инфраструктурой и доступом к набережной. Предполагается, что сдача квартиры в аренду или ее последующая перепродажа в дальнейшем может принести неплохой доход.