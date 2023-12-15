Подробный путеводитель по району Business Bay в Дубае

Инвестиционная привлекательность и топовые проекты

Business Bay – один из ключевых коммерческих и деловых центров эмирата. Строительство района началось в 2003 году, поэтому его называют относительно молодым. Business Bay спроектирован по принципу Манхэттена в Нью-Йорке и сочетает в себе как жилые, так и коммерческие здания. Пять лет назад этот район стал лучшей площадкой для инвестиций в Дубае.

Основные преимущества района Business Bay

– Расположен в Freehold-зоне, поэтому иностранец может купить здесь недвижимость с правом полной частной собственности.

– Доходность составляет приблизительно до 6% годовых.

– Район идеален для ведения бизнеса и инвестирования.

– До всех главных достопримечательностей можно дойти пешком или быстро доехать на машине.

Целевая аудитория

Изначально созданный как крупный бизнес-хаб, район ориентировался на строительство масштабных офисных центров. Однако после экономического кризиса 2008-2013 года пользоваться спросом стала жилая и коммерческая недвижимость. С известным космополитическим стилем жизни сегодня Business Bay привлекает разнообразную аудиторию, включая молодые пары, профессионалов, бизнесменов и семьи с детьми.

Транспортная доступность

Район связан с главной и самой длинной улицей Sheikh Zayed Road, которая начинается от границы Абу-Даби и проходит через весь город. Сегодня трасса расширена до 12-ти полос движения, что делает ее ключевой транспортной артерией для всего эмирата. Магистраль связывает большое количество районов, среди которых DIFC, Downtown Dubai, Dubai Media City, Dubai Internet City, JLT и Jumeirah.

С другой стороны Business Bay граничит с магистралью Al Khail Road, которая играет ключевую роль в передвижении внутри Дубая. В последние годы добавлены новые полосы движения, расширены развязки и созданы удобные выезды. Сегодня улица связывает такие районы, как Dubai Hills Estate, JVC и Al Barsha.

Ближайшая станция метрополитена — одноименная с названием района Business Bay. Развитая сеть автобусных остановок позволит добираться до центральных точек даже тем жителям, у которых пока нет личного транспорта. К паромам DC1 и DC2 также есть прямой доступ. Важная информация для любителей путешествий: дорога до аэропорта Dubai International Airport занимает около двадцати минут на автомобиле.

Развитая инфраструктура

Многих клиентов, которые хотят купить недвижимость в Дубае, интересует инфраструктура района. Business Bay полностью подготовлен для комфортной жизни. Здесь есть крупные супермаркеты (West Zone Fresh, Spinneys, Choithrams, Gala), топовые рестораны (The Kana, Baron Gourmet, Piccola Milano, Katsuya, Moon) и большой торговый комплекс Bay Avenue Mall.

Для тех, кто рассматривает район Business Bay для жизни с семьей, тоже есть хорошие новости. Детские сады (Hummingbird Nursery, Maple Bear Preschool), образовательный центр Express English Language Center, аптеки, красивая набережная: все это необходимо для комфортного проживания.

Инвестиционная привлекательность

Business Bay – центр деловой активности в Дубае, что создает постоянный спрос на жилую и коммерческую недвижимость. Интерес обусловлен большим количеством экспатов среди офисных сотрудников и других организаций.

В 2020 году Business Bay приглянулся инвесторам, ищущим доступное жилье. Средний показатель окупаемости инвестиций в районе составил 5,9%.

ТОП-5 проектов района для инвестиций

Canal Heights

В продаже студии, апартаменты с 1-4 спальнями.

Планируемая готовность: третий квартал 2026.

Две высотные башни с эксклюзивным дизайном от ювелирного дома De Grisogono. Из апартаментов открываются виды непосредственно на Dubai Water Canal. Инфраструктура комплекса: пейзажный бассейн, озелененная зона отдыха, тренажерный зал, теннисный корт, площадка для детей.

Стоимость: от 3 518 000 AED

Trillionaire Residences

В продаже студии, апартаменты с 1-2 спальнями.

Планируемая готовность: третий квартал 2024.

Это современный жилой комплекс, созданный под брендом Binghatti. Он находится на первой береговой линии, что является большим плюсом для инвестирования в недвижимость. Интерьеры апартаментов оформлены с использованием темных и пастельных оттенков.

Инфраструктура комплекса знаменита своими развлечениями: бассейны для взрослых, сауна, джакузи, spa-салон и т.д. А после рабочего дня всегда можно посетить кафе и рестораны, не выходя из комплекса.

Стоимость: 1 207 688 AED

The Crestmark

В продаже апартаменты с 1-2 спальнями.

Планируемая готовность: первый квартал 2026.

The Crestmark - высотная башня с видом на набережную Dubai Water Canal и причал для яхт.

Жители этого комплекса могут наслаждаться первоклассной инфраструктурой. Например, для любителей активного образа жизни здесь предусмотрены тренажерный зал, боулинг и роскошный бассейн, где можно отдохнуть после интенсивных тренировок.

Для тех, кто предпочитает работать и проводить время за делами, здесь есть коворкинг-зона.

Но не только взрослые могут наслаждаться комфортной жизнью в этом комплексе. Особенное внимание здесь уделено детям – для них предусмотрена просторная игровая комната и уютная детская площадка, где они могут весело и безопасно провести время.

Стоимость: от 2 855 828 AED

Canal Crown

В продаже апартаменты с 1-2 спальнями.

Планируемая готовность: третий квартал 2027.

Высотный комплекс, внутренние пространства которого вдохновлены драгоценными камнями-хризолитами. Из апартаментов открываются виды на Dubai Water Canal, Burj Khalifa. Инфраструктура Canal Crown впечатляет: озелененные места отдыха, SPA в космическом стиле, тренажерный зал, бассейн с элементами виртуальной реальности, смотровая площадка на крыше, капсулы для релаксации.

Стоимость: от 2 045 000 AED

Urban Oasis

В продаже апартаменты с 1-2 спальнями.

Планируемая готовность: четвертый квартал 2023.

Новый проект под брендом итальянского дизайнерского дома Missoni на побережье Dubai Canal – настоящий оазис в деловом центре города. Из апартаментов открывается вид на набережную канала. Бонусом Urban Oasis является его местоположение: самые топовые достопримечательности Дубая, такие как Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera, находятся в пяти минутах ходьбы от комплекса.

Стоимость: от 3 167 047 AED

Как видите, район Business Bay — один из самых амбициозных и крупных проектов в области недвижимости и развития бизнеса в эмирате. В ближайшие годы район продолжит расти и развиваться, привлекая новые инвестиции и предоставляя больше возможностей для компаний.