Не только Дубай: топ-5 эмиратов для инвестиций в недвижимость

Очевидным лидером среди всех эмиратов по покупке недвижимости остается Дубай. Однако в других локациях ОАЭ также есть предложения, которые могут заинтересовать инвесторов. Рассмотрим Дубай и остальные эмираты с точки перспективности для инвестиции в недвижимость.

Существует несколько способов выгодно вложить свой капитал в недвижимость ОАЭ.

Первый из них - покупка апартаментов с целью сдачи в аренду. Такой способ позволит получать стабильный доход на протяжении долгого времени.

Второй способ не менее привлекателен. Можно приобрести недвижимость с намерением перепродать ее позднее и получить единоразовую прибыль от разницы в стоимости.

И, конечно, возможен вариант купить недвижимость, сдавать ее в аренду, а затем перепродать, увеличивая шансы на доход в несколько раз.

Однако нужно помнить о том, что любые прогнозы касательно получения доходности в будущем носят ознакомительный характер и не являются на 100% гарантированной прибылью. Рынок недвижимости часто меняется как в плюс, так и в минус, поэтому инвестору нужно быть готовым к любому варианту развития событий.

Дубай

Именно за этим эмиратом закрепился статус города, в котором нет ничего невозможного. Здесь максимально высокий уровень жизни и безопасности, а следовательно, и высокий спрос на аренду и покупку недвижимости. Несомненно, Дубай является эмиратом, в котором больше других развит рынок аренды. Именно сюда приезжают множество экспатов и с каждым годом население в Дубае растет.

По данным отчета от REIDIN за второй квартал 2023 года, население Дубая вновь увеличилось на 100 000 человек по сравнению с первыми шести месяцами.

В Дубае много плюсов для инвестирования:

– Разнообразие предложений: вы можете вложить свой капитал как в квартиру-студию, роскошные апартаменты, таунхаусы и виллы.

– Процесс покупки недвижимости максимально безопасен. Все сделки регулируются Земельным департаментом, поэтому риски сведены к нулю.

– Отсутствие налогов на недвижимость.

– Именно в Дубае располагается самый знаменитый остров – Пальма Джумейра. Ради лучшего вида из окна апартаментов множество людей мечтают жить именно в этом эмирате.

Абу-Даби

Абу-Даби является самым большим и самым богатым эмиратом. Здесь очень красивые пляжи, а также необычные достопримечательности, поэтому турпоток с каждым годом становится больше и больше. Для иностранцев рынок недвижимости со свободными зонами открылся в 2019 году и это, безусловно, привлекло множество инвесторов.

Многие называют Абу-Даби зеленым городом или городом-садом, и это неудивительно: власти эмирата заботятся о создании новых живописных заповедников и роскошных парков.

Именно в Абу-Даби располагается необычный музей Лувр, а к 2026 году планируется открытие еще трех музеев. Конечно, все эти достопримечательности притягивают туристов, поэтому краткосрочная аренда здесь точно будет выгодной для инвестора.

Чем же еще экономически выгодна недвижимость эмирата?

– Процесс покупки недвижимости здесь идентичен приобретению апартаментов в Дубае. Вы можете внести сразу всю сумму, воспользоваться разбитым платежом от застройщиков или приобрести недвижимость в ипотеку.

– Права по владению недвижимостью с точки зрения законодательства также идентичны правам в Дубае. Здесь есть freehold и leasehold зоны, которые позволяют иностранным инвесторам получить покупаемую недвижимость в свою полную собственность.

– При этом налог на право собственности здесь ниже, чем в Дубае, и составляет всего 2%.

– У некоторых застройщиков существуют максимально выгодные условия: например, они могут вернуть средства, которые ушли на оплату пошлины, или предложить бесплатное обслуживание приобретенных апартаментов.

– В Абу-Даби максимально высокое качество образования, что делает недвижимость в этом эмирате интересной для долгосрочной аренды.

Опираясь на данные Департамента муниципалитетов и транспорта (DMT), общая стоимость сделок купли-продажи недвижимости в Абу-Даби за первый квартал 2023 года составила 11,602 млрд AED. В прошлом году этот результат был практически в 3,5 раза ниже и составил 3,633 млрд AED.

Шарджа

Шарджа является третьим по величине эмиратом и находится примерно в сорока минутах езды от Дубая. Несмотря на строгие законы, этот эмират пользуется популярностью как у туристов, так и у местного населения. Шарджа весьма консервативное место, в отличие от туристического Дубая, однако инвесторы все больше и больше склоняются к инвестированию капитала именно в этом эмирате.

В Шардже для этого есть свои плюсы:

–Хорошая транспортная доступность. Шарджа – единственный эмират, который граничит со всеми остальными.

– Инвестируя в недвижимость в Шардже, можно столкнуться с более привлекательными условиями. Качество резиденций остается высоким, но цена будет значительно ниже, чем в том же самом Дубае.

– Фрихолд зоны появились здесь не так давно: лишь в конце 2022 года. Это сказалось на популярности Шарджи, поэтому спрос на готовые и строящиеся объекты вырос примерно на 30%.

Рас-эль-Хайма

Рас-эль-Хайма – четвертый по величине эмират. Он находится в живописном месте с мягким климатом и чистейшим морем, примерно в 45-ти минутах езды на машине от Дубая. Прежде всего, это курорт, поэтому эмират идеально подойдет как для отдыха, так и для постоянного проживания с семьей или инвестирования в курортную недвижимость.

С недавнего времени Рас-эль-Хайма стал одним из перспективных направлений для выгодного вложения своего капитала. Еще несколько лет назад этот эмират не был настолько известен и популярен, но уже сегодня сюда все больше съезжаются не только отдыхающие, но и инвесторы. На это есть несколько причин:

–Покупка жилья, в отличие от Дубая, здесь стоит дешевле.

–Лояльное законодательство и простота получения инвестиционного резидентства. Здесь нет минимального порога инвестиций для получения ВНЖ.

–Активное развитие туристического направления. К 2027 году на острове Al Marjan будет построено крупнейшее казино, что значительно повлияет на экономику эмирата. Открытие казино также привлечет поток туристов (по ожиданиям от 20 до 60% в зависимости от года работы).

–Налог при заключении сделки на переход права собственности составляет не 4%, а 2%. В Рас-эль-Хайме оставшиеся два процента оплачивает застройщик и эта схема не является бонусом, как в Дубае, а закреплена на законодательном уровне.

Такие приятные бонусы и лояльность обусловлены тем, что Рас-эль-Хайма максимально пытается повысить свою инвестиционную привлекательность, что, конечно, очень выгодно для людей, которые хотят вложить капитал в иностранную недвижимость.

К тому же, Рас-эль-Хайма рассчитывает стать неким хабом для тех, кто занимается криптовалютой. Планируется на льготных условиях дать возможность открыть компании тем, кто вовлечен в эту сферу.

Аджман

Еще одним ценным эмиратом для инвестиций оказался Аджман. Этот эмират по праву считается самым маленьким, однако его популярность от этого не меняется. Из Аджмана можно легко добраться до Дубая, приблизительно за полчаса. Несмотря на размеры эмирата, здесь высоко развит туризм: красивые пляжи и отсутствие суеты и шума делают Аджман весьма заманчивым.

Однако и тем, кто любит активность, скучать не придется. Например, центр Аджмана – это бурный деловой район, в котором есть торговые центры и развлекательные заведения.

Плюсы Аджмана для инвесторов:

–Здесь максимально развита бизнес-сфера: именно в Аджмане расположены центральные офисы крупных компаний и открывается все больше бизнес-центров. Поэтому тем инвесторам, которые хотят открыть бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, стоит рассмотреть свободную зону Аджмана. У нее есть свои неоспоримые плюсы. Например, отсутствие налогов на годовой доход выше 102 000 долларов. Также здесь невысокие арендные ставки и стопроцентное владение бизнесом, даже если вы – иностранный инвестор.

–В некоторой степени Аджман отстает от других эмиратов в уровне развития, однако спрос на жилье здесь весьма высокий. Если вложить свой капитал в недвижимость именно в Аджмане, то есть вероятность перепродать через несколько лет апартаменты или дом со значительной прибылью.

–Туристы часто выбирают Аджман местом для отдыха, так как жизнь тут более размерена, чем в столице. Но, при всей его тишине, доехать до оживленного Дубая не составляет проблемы. Поэтому именно в Аджмане можно хорошо заработать на сдаче жилья в краткосрочную аренду.

Подборка предложений недвижимости в ОАЭ с высоким ROI*

Чаще всего именно местоположение становится решающим фактором, который определяет выгодность инвестиций. Если вы сомневаетесь по поводу выбора эмирата, то наши менеджеры смогут ответить на все ваши вопросы.

Однако существует еще один способ выгодной инвестиции. Некоторые застройщики настолько уверены в своих проектах, что гарантируют выплату ROI (Return on investment) в случае полной предоплаты стоимости объекта, без кредитов и ипотек. Наши эксперты рассчитали, сколько составит ожидаемый возврат инвестиций от той или иной сделки.

Дубай

Dolce Vita

Застройщик: Vincitore Real Estate Development LLC

Гарантированный возврат инвестиций (ROI) - 8% в год на 8 лет.

Стоимость от $347 445

Portofino Hotel

Застройщик: The Heart of Europe

Гарантированный возврат инвестиций (ROI) - 8,33% в год на 12 лет,

Стоимость от цены от $854 306

Абу-Даби

Bloom Arjaan by Rotana Hotel

Гарантированный возврат инвестиций (ROI) - от 4% до 8% в год на 5 лет (с повышением раз в год)

Шарджа

Aysha Residences

Застройщик - Eagle Hills

Стоимость квартиры с учетом скидки составит от 1 287 888 AED

При вложениях инвестора в недвижимость суммы не менее не менее 50,1% от стоимости (1 287 888 AED) - 645 232 AED

Гарантированный возврат инвестиций (ROI) - 12,8% в год на 4 года.

Рас-эль-Хайма

Cape Hayat

Застройщик - RAK Properties

Стоимость квартиры составит от 2 015 000 AED

При вложениях инвестора в недвижимость суммы не менее не менее 50,1% от стоимости (2 015 000 AED) - 1 009 515 AED

Гарантированный возврат инвестиций (ROI) - 12,8 % в год сроком на 5 лет

Аджман

Ajman Creek Towers

Застройщик - GJ Properties

Стоимость квартиры составит от 630 488 AED

При вложениях инвестора в недвижимость суммы не менее не менее 50,1% от стоимости (630 488 AED) - 315 874 AED

Гарантированный возврат инвестиций (ROI) - 12,8 % в год сроком на 4 года

* рентабельность вложенных денег или возврат инвестиций



