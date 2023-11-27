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Dolce Vita

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Umm Suqeim Street, 19Y
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикVincitore Real Estate Development LLC
Площадьот 63 м² до 117 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 085 000 AED
от 1 085 000 AED
от 15 557 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
30%325 500 AED
При оформлении договора
4%43400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%651 000 AED
При передаче
10%108 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 085 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Средняя школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр260 м
Море12 км

Описание

Новый проект с сервисом отеля, вдохновленный итальянскими традициями, в районе Arjan. Роскошный фонтан, пышный ландшафт, беседки, европейские элементы декора – все это позволяет ощутить образ жизни в исторической Флоренции.

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, которые позволяют расслабиться и восстановить силы после тяжелого дня. Все лоты с открытыми террасами, тщательно подобранной отделкой и декором. Планировками предусмотрены: спальни, ванные комнаты, гостевые санузлы, прачечная, кухня и пространство свободного назначения. Жителям доступен роскошный образ жизни: лобби, бассейны с зонами отдыха и баром, площадка для встреч с 360-градусным видом на палубу, лаунжи, гольф-клуб, рестораны, открытая ландшафтная терраса, кафе, wellness-клуб со спортивным залом, паровой баней, сауной, SPA и джакузи, магазины, ухоженные сады. За 5-10 минут можно дойти до школы Safa Community School, медицинского центра Mediclinic Parkview Hospital, магазинов Greenheart Organic Farms, Lifco Supermarket Arjan и Rightbuy Supermarket, ресторанов Grill Master Restaurant и The Curry Lane Restaurant (Arjaan Branch), салона красоты KARZ Beauty Salon. Вблизи достопримечательностей За 10 минут можно доехать до торгового центра Dubai Hills Mall, тематического парка IMG Worlds of Adventure, площадки для автогонок Dubai Autodrome. Популярные районы Dubai Marina, Business Bay и Downtown Dubai находятся в 20 минутах от комплекса. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки Platinum Park, The Prince Park, Village Green, The Oasis, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Надежный застройщик Vincitore Real Estate Development LLC – девелопер, который с 2013 года строит роскошные жилые комплексы в итальянском, римском, европейском стиле на территории ОАЭ. Компания удостоена следующих наград: International Finance Awards 2017, Luxury Lifestyle Awards 2017-2022, Meed Awards 2018, International Business Excellence Awards 2018, Gulf Real Estate Awards 2018.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
63 - 75
1 085 000 - 1 406 000
17 057 - 18 588
2 спальни
115 - 117
1 799 000 - 1 906 000
15 557 - 16 250

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Umm Suqeim Street, 19Y

Новости о проекте

  1. Не только Дубай: топ-5 эмиратов для инвестиций в недвижимость
    Не только Дубай: топ-5 эмиратов для инвестиций в недвижимость27.11.2023
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