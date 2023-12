Dolce Vita

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, которые позволяют расслабиться и восстановить силы после тяжелого дня. Все лоты с открытыми террасами, тщательно подобранной отделкой и декором. Планировками предусмотрены: спальни, ванные комнаты, гостевые санузлы, прачечная, кухня и пространство свободного назначения. Жителям доступен роскошный образ жизни: лобби, бассейны с зонами отдыха и баром, площадка для встреч с 360-градусным видом на палубу, лаунжи, гольф-клуб, рестораны, открытая ландшафтная терраса, кафе, wellness-клуб со спортивным залом, паровой баней, сауной, SPA и джакузи, магазины, ухоженные сады. За 5-10 минут можно дойти до школы Safa Community School, медицинского центра Mediclinic Parkview Hospital, магазинов Greenheart Organic Farms, Lifco Supermarket Arjan и Rightbuy Supermarket, ресторанов Grill Master Restaurant и The Curry Lane Restaurant (Arjaan Branch), салона красоты KARZ Beauty Salon. Вблизи достопримечательностей За 10 минут можно доехать до торгового центра Dubai Hills Mall, тематического парка IMG Worlds of Adventure, площадки для автогонок Dubai Autodrome. Популярные районы Dubai Marina, Business Bay и Downtown Dubai находятся в 20 минутах от комплекса. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки Platinum Park, The Prince Park, Village Green, The Oasis, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Надежный застройщик Vincitore Real Estate Development LLC – девелопер, который с 2013 года строит роскошные жилые комплексы в итальянском, римском, европейском стиле на территории ОАЭ. Компания удостоена следующих наград: International Finance Awards 2017, Luxury Lifestyle Awards 2017-2022, Meed Awards 2018, International Business Excellence Awards 2018, Gulf Real Estate Awards 2018.

Подробнее