Налоги на недвижимость в ОАЭ

Налоги на недвижимость в эмиратах – одни из самых низких в мире. Отсутствуют налоги на покупку, аренду, перепродажу, но все же есть то, за что придется отдать некоторую сумму денег, в основном речь идет о регистрационных взносах.





Итак, за что придется заплатить:





– 4% от стоимости имущества + сбор 540 AED в DLD – Необходимо заплатить в Земельный Департамент Дубая за регистрацию имущества при изменении собственника. Его необходимо оплатить при совершении сделки купли-продажи. ( В Абу-Даби размер этого налога составляет 2%)





– Разовый сбор в размере 2000 AED, если стоимость недвижимости до 500 000 AED

И 4000 AED, если недвижимость дороже 500 000 AED





– Разовый сбор за получение права собственности на недвижимость – 250 AED





– При снятии помещения в аренду, арендатор платит частями от 2% до 5% от суммы договора аренды. Сумма налога включена в коммунальные платежи





– Взнос на содержание жилья – от 15$ до 65$ в год





– НДС 5% при покупке/аренде коммерческой недвижимости





– Не стоит забывать про агентские услуги, при продаже/аренде на помощь покупателю приходит специалист-брокер, которому также выплачивается комиссия. Ее размер зависит от агентства, начинается, как правило, от 2%.





С 1-го июня изменения коснутся только юридических лиц (малый, средний и крупный бизнесы) – будет введен налог в размере 9%. Его будут платить только те, кто получает прибыль в размере более 375.000 AED (приблизительно 100.000$) в год, и кто осуществляет деятельность на территории страны. Если вы работаете в свободной зоне, но с зарубежными контрагентами, то вы освобождаетесь от уплаты.