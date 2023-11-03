Россияне больше не лидеры среди покупателей? Что с рынком недвижимости ОАЭ?

Россиян опережают граждане Великобритании, Индии, европейских стран, спрос китайских инвесторов также растет. Россия хоть и ушла из тройки лидеров, но до сих пор занимает существенную позицию среди иностранных покупателей на сегодняшний день (В 2022 году Россияне занимали 1 и 2 строчки рейтинга), главными причинами снижения интереса стали:





– Ограничения по банковским переводам;

– Курс валют.





НО! Рынок жилой недвижимости Дубая продолжает оставаться привлекательным. Если россияне с доходами в рублях попали в Дубае в курсовую ловушку, то для граждан других государств эмират остается востребованной локацией для инвестиций. Объем продаж на недвижимость за первые три квартала этого года составил практически 80 тыс. объектов, это на 44% больше результата аналогичного периода 2022 года (за весь 2022 год объем продаж составил 79,6 тыс. объектов). К концу года ожидается рекордное количество заключенных транзакций за всю историю наблюдений.





Уже пузырь?





Высокий спрос на недвижимость ОАЭ и Дубая в частности нельзя называть перегретым или «пузырем». Интерес к рынку недвижимости Дубая – международный тренд, который отмечают инвестиционные аналитики. — В сентябре 2023 года UBS вновь включил Дубай в тройку городов с наименьшим риском возникновения «пузыря» на рынке





В Дубае окупаемость инвестиций в недвижимость при сдаче в аренду одна из самых быстрых в мире - 15 лет





— Для сравнения:

В Сингапуре окупаемость 23 года

В Париже — 31 год





Напоминаем, что специалисты Housebook помогают на всех этапах сделки, с нами у ваших клиентов не возникнет трудностей с оплатой объектов, мы предлагаем следующие способы:





– Swift-перевод на эскроу-счет застройщика

– Чек при наличии банковского счета в ОАЭ

– Наличные

– Криптовалюта





Наша платформа рассчитана на международную аудиторию, агенты по продаже недвижимости могут воспользоваться как русской версией сайта, так и английской, делать презентации, оставлять заявки и осуществлять сделки!