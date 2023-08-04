Отчет по рынку недвижимости Дубая за 2 квартал 2023

Основные выводы:





– Суммарный объем транзакций с жилой недвижимостью составил 28.400 сделок и снизился на 3% по сравнению с первым кварталом этого года





– Объем продаж в денежном эквиваленте не изменился: 71,6 млрд. AED ( $19,6 млрд.)





*Наблюдение: уже на протяжении 3 кварталов объем продаж недвижимости держится на одном уровне.





– Средняя цена квадратного фута выросла на 4,8% за 2 квартал, что в совокупности с ростом на 5,7% за 1 квартал уже превышает 10% за 1 полугодие 2023г. Цена в 2023 г. растет примерно на 1,5% в месяц. (в 2022 году рост был на 1% ежемесячно)





– За 2 квартал было введено в эксплуатацию 6,950 юнитов жилой недвижимости – это меньше чем в 1 квартале этого года (10,450 юнитов).





*В ОАЭ так же как и в РФ, основной объем ввода приходится на 4-й квартал.





– Более 15,000 юнитов было выведено в продажу девелоперами в 56 новых жилых проектах.





– Население Дубая теперь превышает отметку 3,6 млн., увеличившись на 100.000 человек за первое полугодие 2023 г. В полном соответствии с планом развития до 2040 г. (согласно плану: рост в среднем на 150-200 тыс. человек в год).