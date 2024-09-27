Четыре страха, которые мешают инвесторам купить жилье в Дубае

Разбираться с внезапными страхами инвесторов 一 еще одна задача хорошего брокера. Если человек впервые вкладывается в зарубежный рынок, то у него, как правило, существует множество ограничений в голове. Давайте разбираться, как помочь инвестору побороть волнение и решиться на покупку недвижимости в Дубае.





Страх 1: проект окажется невыгодным

Многие инвесторы сомневаются в возможности получить хорошую доходность от вложений в жилье в Дубае из-за нестабильности рынка или недостаточного понимания его особенностей. На самом деле рынок недвижимости в ОАЭ надежный и безопасный. По статистическим данным, в июне общий объем продаж оказался на 52,3% выше, чем в этом же месяце прошлого года. Количество сделок составило примерно 14 370: большей частью из них стала покупка апартаментов.









Конечно, нельзя утверждать, что в Эмиратах абсолютно не бывает невыгодных сделок. Здесь брокеры тоже допускают ошибки. Как этого избежать? Не стоит обещать инвестору, что после подписания договора стоимость квартиры увеличится на следующий же день. Если клиент сомневается и не может преодолеть свой страх, предложите ему аналитику с подтверждением вашего прогноза. Сейчас рынок недвижимости значительно оцифрован, поэтому получить такие данные не составит труда.





Страх 2: сопутствие непредвиденных расходов

Часто инвесторы опасаются, что покупка жилья в Дубае может привести к неожиданным затратам, связанным с обслуживанием недвижимости, налогами и коммунальными платежами. Этот страх развеять очень просто: главное 一 суметь четко донести клиенту, какая сумма потребуется помимо основных расходов.

Важно знать! В Дубае не существует налога на прибыль от сдачи в аренду и нет сбора за владение недвижимостью.





За что еще нужно заплатить:

Единоразовый взнос в Земельный департамент. В Дубае он составляет 4% от стоимости объекта, в Абу-Даби и Рас-эль-Хайме - 2%, в Шардже - 5%.

Административный взнос, который нужно заплатить застройщику. В среднем он составляет от 1100 AED до 4774 AED.

Собственник также обязан вносить деньги за обслуживание квартиры (сервисные платежи). Обычно сумма прописана в контракте и варьируется от 12 до 18 AED за квадратный фут в год.

Стоимость коммунальных услуг рассчитывается по факту.









Страх 3: недострой

В Дубае максимально развит рынок недвижимости off-plan (приобретение жилья на стадии строительства). Инвесторам выгодно вкладывать свой капитал в «первичку», так как на этом этапе не только лучшие цены, но и доступны выгодные беспроцентные рассрочки.





Стать обманутым дольщиком в Дубае опасается каждый второй инвестор. Однако немногие знают, что в эмиратах очень строгие законы для девелоперов. А клиенты, в свою очередь, защищены со всех сторон.





Перед началом строительства объекта застройщик обязан предоставить банку гарантию. Она доказывает, что у него есть деньги на проект, и они не закончатся внезапно. Деньги клиента попадают не в руки застройщику, а на его эскроу-счет. Непосредственно к девелоперу они могут перейти только на заключительном этапе строительства. Земельный департамент Дубая (DLD) контролирует все процессы. Дом в любом случае будет сдан, ведь если застройщик не может продолжать проект, лицензия просто перейдет другой компании.





Страх 4: стоимость недвижимости

Многие считают, что недвижимость в Дубае можно купить только по завышенной цене. Однако это не так. Стоимость квартиры в Дубае зависит от многих факторов, таких как район, тип недвижимости, наличие дополнительных удобств и др. Конечно, в эмиратах представлены как элитные комплексы с высокой стоимостью за квадратный метр, так и более доступное жилье.





Например, квартиру-студию в Дубае можно приобрести от 510 000 AED. Фишка эмиратов в том, что за эти деньги ваш клиент может купить не только жилье, но и доступ к внутренней инфраструктуре комплекса. Например, инвестируя в студию высотной башни Red Square Towers, вы получите доступ к бассейну, теннисному и баскетбольному кортам, современному фитнес-залу и др.









Вывод

В целом, страхи инвесторов могут быть оправданными, однако ваша задача как брокера 一 проанализировать все риски и помочь клиенту принять взвешенное решение перед приобретением недвижимости в Дубае.