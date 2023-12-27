Путеводитель по району Arjan в Дубае

Arjan – относительно новый развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Строительство Arjan началось с целью реализации жилой и коммерческой инфраструктуры, способствующей росту города. Для резидентов здесь созданы все условия размеренной жизни и развития бизнеса.

Основные преимущества района Arjan

– Freehold-зона (район, в котором можно приобрести недвижимость с правом полной частной собственности).

– Доходность приблизительно до 6% годовых.

– Недвижимость здесь идеально подходит для семей с детьми.

– В районе расположено большое количество парков и зеленых зон.

– Именно тут находятся известные всем достопримечательности Дубая: Парк бабочек и Цветочный сад.

– До знаменитых пляжей Персидского залива можно добраться примерно за 20 минут.

Целевая аудитория

История района началась в 2000-х годах, когда правительство Дубая приступило к разработке новых сообществ в рамках стратегии по развитию эмирата. Arjan спроектирован с учетом современных стандартов, включая широкие дороги, парки и места отдыха. Такой подход позволил привлечь разнообразную аудиторию, включая молодых профессионалов, туристов и семьи с детьми.

Этот район идеально подойдет для любителей гольфа: в пятнадцати минутах езды от него находятся одни из самых популярных гольф-клубов. Также жители района Arjan могут быстро добираться до конного клуба. По времени это займет не более пяти минут на автомобиле.

Транспортная доступность

Район расположен на пересечении автомагистралей Al Qudra Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Вторая из них является одной из самых важных и популярных в ОАЭ. Шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road проходит через столицу ОАЭ — Абу-Даби, а также Дубай, Шарджу и Аджман. Благодаря транспортной развязке дорога до аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 30 минут на автомобиле.

Развитая инфраструктура

Помимо главной достопримечательности Arjan – сада цветов (Miracle Garden) и парка бабочек (Dubai Butterfly Garden), гостей и жителей района привлекает близость красивых пляжей, до которых можно добраться за 20 минут.

Также в Arjan есть вся необходимая городская инфраструктура для комфортной жизни: супермаркеты, рестораны, школы, фитнес-центры, аптеки и т.д.

В большинстве жилых комплексов располагаются приватные бассейны, поэтому отдохнуть у воды можно, не покидая дома.

Инвестиционная привлекательность

По мере роста Дубая район продолжает развиваться. Планируются новые проекты и расширение объектов инфраструктуры, что делает Arjan привлекательным местом для инвесторов. Жилые комплексы обращают на себя внимание как долгосрочных арендаторов, так и инвесторов за счет доступных цен. Вложения в недвижимость обещают высокий потенциал для роста стоимости.

Наиболее привлекательный показатель ROI наблюдается у студий — приблизительно 6%. Апартаменты с 2 спальнями предоставляют потенциал дохода около 5,7%, в то время как лоты с 1 или 3 спальнями — примерно 5,5%.

ТОП-5 проектов района для инвестиций

Floarea Residence

В продаже студии, апартаменты с 1-2 спальнями

Готовность: второй квартал 2025

Комплекс расположен практически в оазисе вблизи оживленного центра города. Все лоты представлены с отделкой: фурнитура и итальянская плитка, облицовка стен. Основная инфраструктура: детский бассейн, студия для йоги, парная и сауна, клубный дом, фитнес-центр, игровые площадки, infinity-бассейн, зона барбекю.

Стоимость: от 830 000 AED

Arbor View

В продаже апартаменты с 1-3 спальнями

Готовность: первый квартал 2026

Жилой комплекс предлагает недвижимость с видом на достопримечательности города. Планировками предусмотрены прачечная, кладовая, рабочий кабинет и комната персонала. Идеально развита инфраструктура как самого жилого комплекса, так и района. После рабочего дня жители Arbor View могут отдохнуть в бассейне или SPA, позаниматься спортом в фитнес-центре или устроить барбекю на площадке для пикника.

Стоимость: от 1 477 828 AED

Dolce Vita

В продаже апартаменты с 1-2 спальнями

Готовность: второй квартал 2026

Если вы хотите жить в квартире, но иметь при этом отельный сервис – обязательно рассмотрите к покупке недвижимость в этом комплексе. Само здание построено в стиле лучших итальянских традиций. Не выходя из жилого комплекса, здесь можно посетить ресторан, сауну и джакузи. Также на территории есть бассейн, смотровая площадка и гольф-клуб.

Стоимость: от 1 276 000 AED

Skyros

В продаже апартаменты с 2 спальнями

Готовность: второй квартал 2026

Исключительный проект в греческом стиле, задающий стандарты роскошной жизни. Комплекс насчитывает 440 лотов, некоторые из которых — с частными бассейнами. Благодаря прямому выходу к ландшафтным пространствам жители смогут ощутить единение с природой. Инфраструктура: сады, бассейны, тренажерный зал, баскетбольная и детская площадки, лаунж, кинотеатр, сауна, health club.

Стоимость: от 1 830 363 AED

Mykonos Signature

В продаже апартаменты с 1-2 спальнями

Готовность: четвертый квартал 2025

Проект, вдохновленный архитектурой Греции. Откройте для себя небольшой греческий остров Mykonos и наслаждайтесь курортным образом жизни. В жилом комплексе вся представленная недвижимость оснащена панорамными окнами. Инфраструктура: терраса, зона для барбекю, детская площадка, парки и торговые помещения.

Стоимость: от 1 400 755 AED

Заключение

Arjan — это район, который идеально сочетает современный стиль жизни и спокойствие природы. Уникальная атмосфера, разнообразие развлечений и удобное расположение делают его привлекательным для жителей, инвесторов и туристов.