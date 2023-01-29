Дата: 29.01.2023
Старт продаж: Palm Beach Towers
Новый прибрежный жилой комплекс в популярном районе Palm Jumeirah.
Под шум волн погрузитесь в лучшее, что может предложить город, и наслаждайтесь каждым днем!
Комьюнити включает три башни Palm Gateway Central Tower, Palm Gateway Beach Tower и Palm Gateway Tubular Tower, каждая из которых рассчитана на апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Жителям комплекса доступны удобства международного уровня, включая: частный пляж, wellness-центр, фитнес-центр, бассейны, спортивные и игровые площадки, ухоженные парки и зона барбекю.
Стартовая цена 3 638 800 AED. План платежей:
- 15% сумма бронирования;
- 45% на период строительства;
- 40% после передачи проекта.
Чтобы узнать больше, оставьте заявку или свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.
