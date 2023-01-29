Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиСтарт продаж: Palm Beach Towers
Дата: 29.01.2023

Старт продаж: Palm Beach Towers

Старт продаж: Palm Beach Towers

Новый прибрежный жилой комплекс в популярном районе Palm Jumeirah.


Под шум волн погрузитесь в лучшее, что может предложить город, и наслаждайтесь каждым днем!


Комьюнити включает три башни Palm Gateway Central Tower, Palm Gateway Beach Tower и Palm Gateway Tubular Tower, каждая из которых рассчитана на апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Жителям комплекса доступны удобства международного уровня, включая: частный пляж, wellness-центр, фитнес-центр, бассейны, спортивные и игровые площадки, ухоженные парки и зона барбекю.


Стартовая цена 3 638 800 AED. План платежей:


  • 15% сумма бронирования;
  • 45% на период строительства;
  • 40% после передачи проекта.


Чтобы узнать больше, оставьте заявку или свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.

  1. Palm Beach Towers
    Palm Beach Towers
    United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 36/4
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2026
    ЗастройщикNakheel Properties
    Площадьот 108 м² до 1412 м²
    Первый взнос15%
    от 1 129 693 $от 10 411 $/м²
Item 1 of 1

Похожие материалы

Еще
  1. Сезонность на рынке Дубая
    15.12.2025

    Сезонность на рынке Дубая

    Стратегическое руководство для начинающих (и не только!) риэлторов

  2. 5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah
    30.11.2025

    5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah

    Правда против мифов

  3. Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)
    21.11.2025

    Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)

    Предлагаем готовые развернутые ответы для риэлторов

Item 1 of 9
Каталог