Ruby by Binghatti

5, 7 Street, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 107 м² до 160 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 509 190 $от 3 599 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность27
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
107 – 160
509 190 – 578 625
3 599 – 4 721
Брошюра проекта

Описание

Премиальный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Изысканная архитектура клубного дома Ruby гармонично вписывается в городской пейзаж и создает атмосферу сдержанной роскоши. Элегантные интерьеры отличаются минималистичным дизайном и функциональностью планировок. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в пастельных нейтральных тонах с рубиновыми цветовыми акцентами. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам дом будет наполнен естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, беговая дорожка, отдельные бассейны для детей и взрослых, детская площадка, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Hessa Street. Дорога до Circle Mall займет 4 минуты, до Butterfly Garden – 11 минут, до IMG Worlds of Adventure и Global Village – 16 минут. Путь до Dubai Mall и Burj Khalifa составит 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
5, 7 Street, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа600 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

