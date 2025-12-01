Ruby by Binghatti

Описание

Премиальный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Изысканная архитектура клубного дома Ruby гармонично вписывается в городской пейзаж и создает атмосферу сдержанной роскоши. Элегантные интерьеры отличаются минималистичным дизайном и функциональностью планировок. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в пастельных нейтральных тонах с рубиновыми цветовыми акцентами. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам дом будет наполнен естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, беговая дорожка, отдельные бассейны для детей и взрослых, детская площадка, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Hessa Street. Дорога до Circle Mall займет 4 минуты, до Butterfly Garden – 11 минут, до IMG Worlds of Adventure и Global Village – 16 минут. Путь до Dubai Mall и Burj Khalifa составит 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах.