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Cove Grand by Imtiaz

3/16, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 38 м² до 46 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 220 558 $от 4 843 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
15%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38 – 46
220 558 – 224 969
4 843 – 5 805
Брошюра проекта

Описание

Оазис гармонии среди ритма большого города. Cove Grand расположен в престижном комьюнити Dubailand с прямым доступом к живописному парку. Резиденция идеально подойдёт для ценителей сбалансированного образа жизни, где комфорт и природа сосуществуют в совершенном равновесии. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с панорамными окнами и просторными балконами оформлены в агатово-серых и песочных оттенках с миртовыми акцентами. Столешницы выполнены из белого мрамора, а отделка из натурального тёмного дерева добавляет изысканного шарма интерьерам. — Премиальная инфраструктура комплекса включает infinity-бассейн, современный клубный дом, тренажёрный зал, беговую дорожку, детские игровые площадки, зоны для барбекю, беседки на крыше, площадку для мини-гольфа, бар и кинотеатр под открытым небом. — Встроенная техника от ведущих мировых брендов Siemens, Alexa, Vitra и Grohe обеспечивает высокий уровень комфорта резидентов, а специально оборудованные станции для зарядки электромобилей отражают экологичный подход в каждой детали. Преимущества расположения Комплекс расположен в динамично развивающемся районе Dubailand с удобным выездом на основные транспортные магистрали города. До тематического парка IMG World и образовательного кластера Academic City можно добраться за 5 минут. Путь до торговых комплексов Global Village и Dubai Outlet Mall займёт 12 минут. До таких знаковых достопримечательностей как Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa можно доехать за 20 минут. Ближайший аэропорт — Dubai International Airport — находится в 25 минутах от комплекса.

Локация

На карте
3/16, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Строительная компания, которая с 2014 года реализует функциональные жилые проекты и стремится к экологичности зданий и инновациям в архитектуре, дизайне.
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