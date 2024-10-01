Cove Grand by Imtiaz

Описание

Оазис гармонии среди ритма большого города. Cove Grand расположен в престижном комьюнити Dubailand с прямым доступом к живописному парку. Резиденция идеально подойдёт для ценителей сбалансированного образа жизни, где комфорт и природа сосуществуют в совершенном равновесии. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с панорамными окнами и просторными балконами оформлены в агатово-серых и песочных оттенках с миртовыми акцентами. Столешницы выполнены из белого мрамора, а отделка из натурального тёмного дерева добавляет изысканного шарма интерьерам. — Премиальная инфраструктура комплекса включает infinity-бассейн, современный клубный дом, тренажёрный зал, беговую дорожку, детские игровые площадки, зоны для барбекю, беседки на крыше, площадку для мини-гольфа, бар и кинотеатр под открытым небом. — Встроенная техника от ведущих мировых брендов Siemens, Alexa, Vitra и Grohe обеспечивает высокий уровень комфорта резидентов, а специально оборудованные станции для зарядки электромобилей отражают экологичный подход в каждой детали. Преимущества расположения Комплекс расположен в динамично развивающемся районе Dubailand с удобным выездом на основные транспортные магистрали города. До тематического парка IMG World и образовательного кластера Academic City можно добраться за 5 минут. Путь до торговых комплексов Global Village и Dubai Outlet Mall займёт 12 минут. До таких знаковых достопримечательностей как Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa можно доехать за 20 минут. Ближайший аэропорт — Dubai International Airport — находится в 25 минутах от комплекса.