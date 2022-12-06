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About service
Home - Residential complexes - Oak Yard by One Yard Properties

Oak Yard by One Yard Properties

Tuscan Residence Arezzo 1, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
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Developer
One Yard Properties
Total area
from 42 m² to 347 m²
Bedrooms
from 1 to 2
Start price
from 773 428 AEDfrom 14 290 AED/m²
+971 (4) 412-5000

Payment plan *

Down Payment
10%77 343 AED
Registration of the contract
10%77343 AED
+
4%30937 AED
Before the completion date
40%309 371 AED
Handover
40%309 371 AED
* The developer reserves the right to reconsider the payments plan on an individual basis.

About project

Completion dateQ2 2026
Interior finishBuilt-in Kitchen, Decorated
Number of buildings1
Number of floors23
HydrophoreYes
FurnishedYes
CoolingYes
BalconyYes
Pricefrom 773 428 AED
Type of objectApartment, Penthouse
Construction stagesUnder Construction

For sale

Plans
Bedrooms
Total area m²
Price AED
Price per AED/m²
Studios
42 - 42
773 428 - 773 428
18 098 - 18 098
1 bedroom
56 - 71
930 724 - 1 110 905
15 530 - 16 343
2 bedrooms
99 - 99
1 420 400 - 1 420 400
14 290 - 14 290

Description

Необычный жилой комплекс с биоливинг-эстетикой и концепцией “recharge”. Расположенный в районе Jumeirah Village Circle (JVC), Oak Yard объединит в себе атмосферу городской среды и красоту природы. Основная цель проекта — создание комфортного пространства, которое поможет жителям восстанавливаться, “перезагружаться” и заряжаться энергией у себя дома. Ключевые особенности проекта - В эксерьере и интерьерах сделан акцент на “природном” дизайне, в отделке применяются натуральные отделочные материалы. Террасы в каждой квартире позволяют жить еще ближе к природе. - Апартаменты полностью меблированы, а также оснащены современной техникой — сразу после покупки квартиру будет легко сдать в аренду без дополнительных затрат. - Все лоты оборудованы системой “умный дом”, блэкаут-шторами, системой климат-контроля и циркадного освещения. Ценителей комфортного сна порадует наличие ортопедических матрасов с эффектом памяти. - В проекте представлена разнообразная спортивная инфраструктура: просторный спортзал, пять фитнес зон — кардио, силовая, пилатес, TRX, и терраса для йоги. - Коворкинг Green Business Lab включает в себя специальные Zoom-комнаты, лектории, переговорки, а также healthy-бар. - Для детей будет создано игровое пространство «Биоливинг». Инфраструктура района Район Jumeirah Village Circle (JVC) предлагает все удобства для проживания в центре Дубая без толп туристов. В окружении находятся школы JSS International School, международная школа Nord Anglia и др., спортивные площадки, медицинские центры Aster Clinic, Apex Dental и парк Remram Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и Al Khalil Avenue расположены в 16-18 минутах ходьбы от комплекса. Преимущества расположения Близость к основным автомагистралям Дубая Al Khail Road,Hessa и MBZ Road позволяет быстро добраться до ключевых точек эмирата. Также в 2026 году в JVC планируется к открытию новая ветка метро. Комплекс располагается одинаково близко и к морю, и к бизнес-центру города. За 15-20 минут можно доехать до районов Dubai Marina, Palm Jumeirah и Downtown. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.

Infrastructure

Tuscan Residence Arezzo 1, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Transport accessibility

Sea10 km
High school1 km
Shop500 m
Medical center450 m
Airport2 km

Project advantages

Parking
  • Parking elevator
  • Numbers of parking lots
Elevators
  • Number of elevators: 4
For children
  • Playground
  • Game area
Swimming pool and SPA
  • Outdoor swimming pool
  • Sauna
  • Fitness center
Sport
  • Sports ground
Territory
  • Recreation area
  • Garden
  • Promenade
Additionally
  • Restaurant / cafe
  • Conference room
  • Terrace