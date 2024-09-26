Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыSelvara by Emaar

Selvara by Emaar

Dubai Investments Park 2, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 353 м² до 353 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 1 767 188 $от 4 999 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
353
1 767 188
4 999
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Благородные традиции поло обретают новое воплощение в престижном районе. Selvara — изысканная коллекция вилл с 4 спальнями в Grand Polo Club & Resort. Уникальная инфраструктура мирового уровня и архитектура в стиле модерн создают ощущение загородной жизни в самом сердце Дубая. Ключевые особенности — Премиальная отделка включает паркетные полы, мраморные столешницы, элементы из дуба и зеркальные поверхности, которые формируют атмосферу утонченной роскоши и уюта. — Продуманные планировки обеспечивают гармоничное соединение внутренних и внешних пространств благодаря текстурированным дизайнерским переходам и мягкой цветовой палитре. — На территории комплекса и сообщества: современный тренажерный зал, павильон для йоги, терраса, бассейн, парки, поля для конного спорта, клубный дом, конюшни и круглосуточная охрана с контролируемым доступом. — Возможность наблюдать за соревнованиями из личных садов, пользоваться оборудованием и помещениями для тренировок, а также наслаждаться безмятежностью природы. Преимущества расположения Проект находится в локации с превосходной транспортной доступностью к ключевым точкам города. Путь до Expo City, Dubai Marina и Dubai Marina Mall займет всего 10 минут, а до Dubai Hills Estate с Dubai Hills Mall, Downtown Dubai и Dubai Mall можно добраться за 20-25 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 20 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Dubai Investments Park 2, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
  2. Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними
    Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними31.10.2024
  3. Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов
    Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов26.09.2024
Item 1 of 3
КаталогКарта