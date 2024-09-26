Selvara by Emaar

Описание

Благородные традиции поло обретают новое воплощение в престижном районе. Selvara — изысканная коллекция вилл с 4 спальнями в Grand Polo Club & Resort. Уникальная инфраструктура мирового уровня и архитектура в стиле модерн создают ощущение загородной жизни в самом сердце Дубая. Ключевые особенности — Премиальная отделка включает паркетные полы, мраморные столешницы, элементы из дуба и зеркальные поверхности, которые формируют атмосферу утонченной роскоши и уюта. — Продуманные планировки обеспечивают гармоничное соединение внутренних и внешних пространств благодаря текстурированным дизайнерским переходам и мягкой цветовой палитре. — На территории комплекса и сообщества: современный тренажерный зал, павильон для йоги, терраса, бассейн, парки, поля для конного спорта, клубный дом, конюшни и круглосуточная охрана с контролируемым доступом. — Возможность наблюдать за соревнованиями из личных садов, пользоваться оборудованием и помещениями для тренировок, а также наслаждаться безмятежностью природы. Преимущества расположения Проект находится в локации с превосходной транспортной доступностью к ключевым точкам города. Путь до Expo City, Dubai Marina и Dubai Marina Mall займет всего 10 минут, а до Dubai Hills Estate с Dubai Hills Mall, Downtown Dubai и Dubai Mall можно добраться за 20-25 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 20 минутах на транспорте.