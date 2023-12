Samana Manhattan

Комплекс предлагает на выбор студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями, всего 191 лот. Все лоты продаются с отделкой. 1- и 2-спальные апартаменты могут похвастаться стеклянными частными бассейнами на личном балконе и прекрасными видами на зеленые скверы и внутренний двор с бассейном уникального дизайна. На территории проекта расположены спортзал, спортплощадка, беговая дорожка, открытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, игровая зона, зона для прогулок и отдыха, площадка для барбекю. За 5-10 минут можно добраться до супермаркетов New Jame, Cistys, Nine Star, Cart, Trust Value, школы JSS International School и Sunmarke School, медицинских центров Aster Clinic, Life Medical Center и Magnum Dental Clinic. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

