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Samana Manhattan

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, JVC District 13, 5th Street, 14
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 11
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 105 м² до 132 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 702 134 AED
от 1 702 134 AED
от 14 525 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%340 427 AED
При оформлении договора
4%68085 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%936 174 AED
После передачи
25%425 534 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 702 134 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 4
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт100 м
Средняя школа3 км
Магазин200 м
Медицинский центр1 км

Описание

Настоящее очарование Манхэттена в самом центре Дубая: современный 19-этажный жилой комплекс в процветающем районе JVC. Выгодная локация обеспечивает удобную инфраструктуру — многочисленные магазины, кафе, школы и медицинские центры в пешей доступности.

Комплекс предлагает на выбор студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями, всего 191 лот. Все лоты продаются с отделкой. 1- и 2-спальные апартаменты могут похвастаться стеклянными частными бассейнами на личном балконе и прекрасными видами на зеленые скверы и внутренний двор с бассейном уникального дизайна. На территории проекта расположены спортзал, спортплощадка, беговая дорожка, открытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, игровая зона, зона для прогулок и отдыха, площадка для барбекю. За 5-10 минут можно добраться до супермаркетов New Jame, Cistys, Nine Star, Cart, Trust Value, школы JSS International School и Sunmarke School, медицинских центров Aster Clinic, Life Medical Center и Magnum Dental Clinic. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
105 - 132
1 702 134 - 1 917 594
14 525 - 16 207

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, JVC District 13, 5th Street, 14