Samana Manhattan

Samana ManhattanUnited Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, JVC District 13, 5th Street, 14
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Количество лифтов: 4
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Игровая зона
- Открытый бассейн
- Сауна
- Тренажерный зал
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Площадка для барбекю
Транспортная доступность
Описание
Настоящее очарование Манхэттена в самом центре Дубая: современный 19-этажный жилой комплекс в процветающем районе JVC. Выгодная локация обеспечивает удобную инфраструктуру — многочисленные магазины, кафе, школы и медицинские центры в пешей доступности.
Комплекс предлагает на выбор студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями, всего 191 лот. Все лоты продаются с отделкой. 1- и 2-спальные апартаменты могут похвастаться стеклянными частными бассейнами на личном балконе и прекрасными видами на зеленые скверы и внутренний двор с бассейном уникального дизайна. На территории проекта расположены спортзал, спортплощадка, беговая дорожка, открытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, игровая зона, зона для прогулок и отдыха, площадка для барбекю. За 5-10 минут можно добраться до супермаркетов New Jame, Cistys, Nine Star, Cart, Trust Value, школы JSS International School и Sunmarke School, медицинских центров Aster Clinic, Life Medical Center и Magnum Dental Clinic. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».