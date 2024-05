Samana Ivy Gardens 2

Описание

Эксклюзивный жилой комплекс в современном стиле будет находиться в развитом районе Dubailand. Живите вблизи ключевых культурных и деловых объектов и наслаждайтесь исключительным уровнем комфорта. Почувствуйте равновесие между городской жизнью и спокойствием в уютных апартаментах Ivy Gardens 2. Ключевые особенности – На выбор представлены роскошные студии, апартаменты с 1-3 спальнями, в каждом лоте собственный бассейн на балконе. – Интерьеры отличаются высоким качеством отделки, современной мебелью, полностью оборудованными кухнями с новейшей техникой и системой «умный дом». – Внутренняя инфраструктура удивляет разнообразием: большой бассейн, тренажерный зал, детские игровые площадки, баскетбольная площадка, боулинг, оздоровительные сауны, джакузи. Инфраструктура района Dubailand – один из самых востребованных районов Дубая. Здесь найдется все для беззаботной жизни: супермаркеты New West Zone Supermarket, Spinneys dubailand the villa, рестораны Mango People, Eatok Restaurant Dubailand Skycourts, аптеки Life Pharmacy, DOCIB Najmat Pharmacy, салоны красоты OLA Ladies Salon, Ola Hair Experts. Детский сад Emirates British Nursery находится в 10 минутах на автомобиле, школы The Aquila School и GEMS FirstPoint School – в 5 минутах. Преимущества расположения Удобное расположение вблизи дорог Sheikh Zayed Bin Hamadan Al Nahuan и Al Ain - Dubai Rd позволяет легко и быстро добраться до важных локаций и знаковых достопримечательностей города. IMG World, Global Village, Dubai Outlet Mall находятся в 10-15 минутах от комплекса. До Dubai Mall, Burj Khalifa, Miracle Garden, Mirdif City Centre – 15-20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут.