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Главная - Жилые комплексы - Samana Ivy Gardens 2

Samana Ivy Gardens 2

Al Faris Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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1 / 8
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 39 м² до 139 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 660 000 AEDот 12 745 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%132 000 AED
При оформлении договора
4%26 400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
57%376 200 AED
После передачи
23%151 800 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность35
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39
660 000
16 915
1 спальня
68
989 000
14 386
2 спальни
116
1 480 000
12 745
3 спальни
139
2 980 000
21 384

Описание

Эксклюзивный жилой комплекс в современном стиле будет находиться в развитом районе Dubailand. Живите вблизи ключевых культурных и деловых объектов и наслаждайтесь исключительным уровнем комфорта. Почувствуйте равновесие между городской жизнью и спокойствием в уютных апартаментах Ivy Gardens 2. Ключевые особенности – На выбор представлены роскошные студии, апартаменты с 1-3 спальнями, в каждом лоте собственный бассейн на балконе. – Интерьеры отличаются высоким качеством отделки, современной мебелью, полностью оборудованными кухнями с новейшей техникой и системой «умный дом». – Внутренняя инфраструктура удивляет разнообразием: большой бассейн, тренажерный зал, детские игровые площадки, баскетбольная площадка, боулинг, оздоровительные сауны, джакузи. Инфраструктура района Dubailand – один из самых востребованных районов Дубая. Здесь найдется все для беззаботной жизни: супермаркеты New West Zone Supermarket, Spinneys dubailand the villa, рестораны Mango People, Eatok Restaurant Dubailand Skycourts, аптеки Life Pharmacy, DOCIB Najmat Pharmacy, салоны красоты OLA Ladies Salon, Ola Hair Experts. Детский сад Emirates British Nursery находится в 10 минутах на автомобиле, школы The Aquila School и GEMS FirstPoint School – в 5 минутах. Преимущества расположения Удобное расположение вблизи дорог Sheikh Zayed Bin Hamadan Al Nahuan и Al Ain - Dubai Rd позволяет легко и быстро добраться до важных локаций и знаковых достопримечательностей города. IMG World, Global Village, Dubai Outlet Mall находятся в 10-15 минутах от комплекса. До Dubai Mall, Burj Khalifa, Miracle Garden, Mirdif City Centre – 15-20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут.

Инфраструктура

На карте
Al Faris Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа4 км
Магазин2 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха