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Raffi by Azizi

1221, Al Furjan Quortaj 3, Al Furjan Villas Phase 2, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 29 м² до 132 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 724 000 AEDот 14 905 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
29
724 000
24 354
1 спальня
52
1 008 000
19 375
2 спальни
54
1 652 000
30 190
3 спальни
132
1 969 000
14 905
Каталог планировок

Описание

Воплощение современной городской жизни в самом сердце района Al Furjan. Жилой комплекс Raffi отличается продуманным функциональным дизайном, в котором акцент сделан на лаконичность форм и использование качественных материалов. Эстетика комплекса гармонично сочетается с практичностью, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Ключевые особенности - Апартаменты предлагаются с чистовой отделкой в светлой гамме, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, многофункциональная комната для работы и отдыха, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Asayel Street, которое соединяется с крупной автомагистралью Jebel Ali-Al Hibab Road. Поездка до торгового центра Ibn Batutta Mall займет 7 минут, до комьюнити Dubai Marina – 10 минут. Выставочный центр Expo City находится в 12 минутах, район The Palm Jumeirah – в 15 минутах. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
1221, Al Furjan Quortaj 3, Al Furjan Villas Phase 2, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Фурджан

Дубай
Al Furjan — спальный район с преобладающей малоэтажной застройкой. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Этот район прекрасно подойдет семьям с детьми и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Метро2 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Магазины

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
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