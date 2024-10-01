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ГлавнаяЖилые комплексыMilan Heights by Azizi

Milan Heights by Azizi

6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 31 м² до 106 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 156 819 $от 4 315 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность42
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
31
156 819
4 975
1 спальня
60
260 277
4 315
2 спальни
102
443 777
4 332
3 спальни
106
579 905
5 433

Описание

Архитектурное воплощение миланской элегантности в сердце Дубая. Жилой комплекс Milan Heights предлагает разнообразные планировки — от студий до трехкомнатных апартаментов. Виды на водные каналы и изумрудные парки, развитое комьюнити и удобства мирового уровня делают клубный дом идеальным выбором для семей с детьми, молодых специалистов и инвесторов. Ключевые особенности — Современная отделка лотов в стиле итальянского модерна с высокими потолками, панорамными окнами, золотыми акцентами в декоре, встроенными системами хранения и премиальной сантехникой. — Экологически чистый проект с нулевым углеродным следом благодаря солнечным панелям, энергоэффективному дизайну, вертикальным садам и зеленым крышам на каждом здании. — Эксклюзивная инфраструктура: infinity-бассейны, лагуна, фитнес-центр, кинотеатр, детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки, зоны для барбекю, многофункциональный зал, небесные аллеи, сауны, джакузи и паровые комнаты. Преимущества расположения Башни являются частью масштабного мастер-проекта Azizi Milan, который станет одним из крупнейших новых районов с собственной монорельсовой линией и центральным бульваром моды и искусств, с прямым выходом на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Путь до IMG Worlds of Adventure займет 3 минуты, до Global Village и Dubai Miracle Garden — 15 минут. Поездка до Downtown Dubai, Palm Jumeirah и Burj Al-Arab продлится 27–30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
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