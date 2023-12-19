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Liv Lux

1A, Al Mamsha Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Морской порт
  1. Внешний вид
Item 1 of 5
Внешний вид
ЗастройщикLIV Real Estate Development
Площадьот 186 м² до 1418 м²
Количество спаленот 3 до 5
Стартовая цена6 049 548 AED
от 6 049 548 AED
от 32 364 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
30%1 814 864 AED
При оформлении договора
4%241982 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%1 814 864 AED
При передаче
40%2 419 819 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж4 кв. 2022
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
ФасадНавесной фасад
Площадь участка3382 м²
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 6 049 548 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Магазин400 м
Медицинский центр3 км
Метро1 км
Море500 м

Описание

Новый проект с международным уровнем гостиничного сервиса на живописной набережной Dubai Marina. Наслаждайтесь потрясающими видами на Персидский залив, остров Palm Jumeirah, Dubai Marina и окрестности Дубая. Жилой комплекс высотой 47 этажей включает апартаменты с 1-4 спальнями и двухуровневыми пентхаусами с 4-5 спальнями. Все лоты с просторными террасами, балконами и окнами в пол. Интерьеры апартаментов в спокойной цветовой гамме с преобладанием мягких оттенков дерева и камня.

На территории комплекса доступны: лаунж, салон красоты, студия йоги, infinity-бассейн, SPA- и фитнес-центр, конференц-зал, кинотеатры, бассейны, корт для игры в падел-теннис, ландшафтные сады, зона барбекю, площадка для игры в гольф. В непосредственной близости расположены районы Dubai Media City, Jumeirah Lake Towers и Emirates Hills. В 5 минутах находятся променад The Walk, торговый центр Dubai Marina Mall, отели Le Royal Meridien Beach Resort & Spa и The Ritz-Carlton. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодороги Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до главных локаций Дубая. В шаговой доступности находится остановка Jumeirah, Royal Meridian 1. За 30 минут можно добраться до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей За 15 минут можно доехать до отель-паруса Burj Al Arab и колеса обозрения Ain Dubai. Чуть дальше находится небоскреб Burj Khalifa и знаменитые районы Downtown Dubai, Business Bay и DIFC. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой и бытовой техникой Miele, Siemens, Villeroy & Boch. В отделке использовали итальянский мрамор и натуральное дерево. Надежный застройщик LIV Developers – застройщик международного уровня, который реализует проекты по миру: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Стамбул и Дубай. На рынке Дубая девелопер выбирает исключительно экономически привлекательные районы, среди которых Palm Jumeirah, Perl Jumeirah, Downtown Dubai, Business Bay, Emirate Hills и Jebel Ali.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
186 - 235
6 049 548 - 8 999 548
32 364 - 38 289
4 спальни
307 - 307
10 249 548 - 10 249 548
33 371 - 33 371

Инфраструктура

1A, Al Mamsha Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Новости о проекте

  1. Подробный гид по району Dubai Marina
    Подробный гид по району Dubai Marina19.12.2023
  2. Резидентская виза: как получить
    Резидентская виза: как получить07.02.2023
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