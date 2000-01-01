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Главная - Жилые комплексы - Habtoor grand residences

Habtoor grand residences

18A, Al Falea' Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 9
1 / 9
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Al Habtoor Group
Площадь
от 188 м² до 625 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 10 522 798 AEDот 52 744 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%1 052 280 AED
При оформлении договора
4%420912 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%5 261 399 AED
При передаче
40%4 209 119 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность49
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
188 - 201
10 522 798 - 11 281 499
55 973 - 56 016
3 спальни
251 - 293
13 238 533 - 17 004 412
52 744 - 57 996
4 спальни
361 - 625
19 145 767 - 70 000 000
52 933 - 111 822

Описание

Роскошный жилой комплекс дополнит современный шарм пейзажа в престижном районе Dubai Marina, с его извилистыми набережными, изысканными заведениями и большим разнообразием баров и лаунжей. Изюминка Habtoor grand residences — панорамный бассейн на крыше, открывающий мир невероятных видов, которые помогут расслабиться и уйти от городской суеты. Прямой доступ к пляжу и близость к Marina Beach и JBR Beach обеспечивают непревзойденный уровень комфорта и развлечений. Ключевые особенности — Уникальный набор просторных апартаментов с 2-4 спальнями, таунхаусов с 3-4 спальнями, пентхаусов с отделкой люкс-класса. — Гармоничное обустройство территории: лобби, открытый бассейн, теннисный корт, зона барбекю, спортивный зал, детские площадки, SPA-центр, услуги парковщика. — Прямой выход к эксклюзивному пляжу, быстрое сообщение с аэропортом и доступная транспортная инфраструктура. Инфраструктура района Комфорт повседневной жизни обеспечен благодаря доступности супермаркетов Beach City Supermarket, GOURMET, кофеен Big smile Coffee и др, аптек. Известный торговый центр Dubai Mall в 25 минутах на автомобиле. Около 15 минут потребуется, чтобы добраться до школ International School Jumeirah,International School Meadows. Преимущества расположения Благодаря удобной транспортной сети и близости к основным автомагистралям Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Muhammad Bin Zayed Road, жителям ЖК легко добираться до любой точки города. В непосредственной близости такие районы как: The Walk JBR, Dubai Harbour, Palm Jumeirah, Bluewater Island. Дорога до популярного района The Walk JBR займет 10 минут, до пляжей Dubai Marina — 12 минут. До Dubai International Airport можно доехать всего за полчаса, а до аэропорта AL Maktoum — 57 минут.

Инфраструктура

На карте
18A, Al Falea' Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море200 м
Средняя школа5 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе