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DAMAC Bay by Cavalli

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 99/12
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 82 м² до 82 м²
Количество спален1
Стартовая цена4 128 000 AED
от 4 128 000 AED
от 50 208 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%825 600 AED
При оформлении договора
4%165120 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%2 476 800 AED
При передаче
20%825 600 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 4 128 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Средняя школа4 км
Магазин700 м
Медицинский центр1 км
Море750 м

Описание

Современный проект в партнерстве со всемирно известным брендом Cavalli в бухте Dubai Harbour. Вас будут окружать только небо, солнце и море — откройте для себя островок бесконечного счастья, наслаждаясь роскошной жизнью с видами на море и береговую линию.

В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 3-5 спальнями, целые жилые этажи и эксклюзивные резиденции Skycrest Collection. Все лоты с панорамными окнами, обеспечивающими 270-градусный вид на Palm Jumeirah, Dubai Marina, Арабский залив, Ain Dubai и Bluewaters Island. Дуплексы предлагаются с гардеробными комнатами, просторными балконами и частными бассейнами. Жителям доступен роскошный образ жизни: водные виды спорта, мост с витриной Cavalli, infinity-бассейны, Cavalli Beach Club, аттракцион Water Maze для детей, Jungle Oasis, Cavalli Fashion, капсулы для работы и встреч, Sky Garden и коворкинг-зона, частный пляж. Рестораны Esplanade, Bar Du Port Dubai и Al Wasl Dhow, парашютный центр Skydive Dubai, супермаркеты Fine Mart Marina, Carrefour и Plus Point, медицинский центр Optimum Diagnostic Clinic, гольф-клуб Montgomery Golf Driving Range находятся в 5-10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между районами Emaar Beachfront и Dubai Marina, с быстрым доступом к автотрассе Sheikh Zayed Road. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 30 минут. Вблизи достопримечательностей За 10-15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Miracle Garden расположены в 20-25 минутах от комплекса. Качественная отделка В отделке резиденций, при участии легендарного итальянского бренда Roberto Cavalli, использовали золотые и мраморные детали. Кухни оснащены бытовой техникой, включая холодильник, плиту, варочную панель и стиральную машину. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
82 - 82
4 128 000 - 4 128 000
50 208 - 50 208

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 99/12