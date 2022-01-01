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Creek Views

Farhad Azizi Residence, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 29 м² до 210 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена869 600 AED
от 869 600 AED
от 21 495 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
3%26 088 AED
При оформлении договора
7%60872 AED
+
4%34784 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%173 920 AED
При передаче
70%608 720 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2022
Старт продаж3 кв. 2018
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
ФасадНавесной фасад
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 869 600 AED
Стадии строительстваСуществующий, На этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа1 км
Магазин3 км
Медицинский центр500 м

Описание

Сообщество на 587 апартаментов в районе Dubai Healthcare City. Уникальный проект, отражающий переход Дубая от традиционного прошлого к современному будущему. Комплекс включает уютные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Из окон открываются потрясающие виды на знаменитый Dubai Creek и район Downtown Dubai.

Проект, расположенный в эпицентре будущего, представляет жизнь под девизом «все включено». Жители смогут пользоваться удобствами международного уровня, включая бассейны, тренажерный зал, сауну, паровую баню, детскую площадку, а также безмятежное пространство для занятий йогой на открытом воздухе. Район Dubai Healthcare City славится своими оздоровительными программами. Рядом находятся клиники, больницы и фармацевтические компании, среди которых Johnson & Johnson и Moorfields Eye Hospital. Помимо широкого спектра медицинских центров, в районе расположены развлекательные заведения, торговые комплексы, кафе и рестораны. Развитая транспортная сеть В 5 минутах находится выезд на улицу Sheikh Zayed Road. Из комплекса можно быстро доехать до международного аэропорта Дубая, который расположен всего в 10 минутах. До нового международного аэропорта Al Maktoum можно доехать за 40 минут. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах от комплекса расположены знаковые достопримечательности Дубая, среди которых: Dubai Dolphinarium, художественный музей Jameel Arts Centre, парк виртуальной реальности PVRK Dubai Mall, Dubai Creek и Dubai Aquarium. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
29 - 99
869 600 - 2 142 400
21 495 - 31 791
1 спальня
67 - 96
1 853 595 - 2 148 120
22 276 - 29 310
2 спальни
91 - 142
2 349 315 - 3 403 485
22 529 - 28 930
3 спальни
170 - 210
4 850 865 - 5 491 935
25 324 - 28 646

Инфраструктура

Farhad Azizi Residence, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates