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Binghatti Skyrise

Grand Millennium Hotel, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 39 м² до 184 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 212 000 AEDот 23 893 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность52
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39 – 44
1 212 000 – 1 488 000
30 895 – 33 612
1 спальня
77 – 94
2 115 000 – 2 519 000
26 533 – 27 411
3 спальни
184
4 420 000 – 4 431 000
23 893 – 23 953
Брошюра проекта

Описание

Роскошные жилые башни в самом сердце Дубая в районе Business Bay. Изящный силуэт жилого комплекса Binghatti Skyrise органично вписывается в городской пейзаж, а тщательно продуманные безупречные интерьеры созданы для того, чтобы облегчить ум и отдохнуть душой. Это не просто место для жизни, это отступление от повседневности. Ключевые особенности - Апартаменты с качественной дизайнерской отделкой в натуральных тонах. Панорамные окна, высокие потолки и балконы во всех лотах. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, теннисный корт, баскетбольная площадка, гольф-поле, пляж для жителей дома, infinity-бассейн, ландшафтные сады. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Khalil Road, которое соединяется с основными транспортными магистралями города. Благодаря выгодному расположению путь до таких популярных локаций как Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera займет 5 минут, до Business Bay Marina Yacht Club и Dubai Canal — 2 минуты, до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary — 10 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
Grand Millennium Hotel, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бей

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр400 м
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Binghatti Holding LTD

Binghatti Holding LTD

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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Новости о проекте

  1. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
  2. Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения
    Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения10.10.2024
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