Описание

Самая высокая жилая башня в Jumeirah Village Circle. Выразительная архитектура жилого комплекса Binghatti Circle вдохновлена концепцией вечного движения. Здесь каждый элемент — от плавных линий фасада до светлых интерьеров — говорит о безупречном вкусе, внимании к деталям и стремлении к совершенству. Ключевые особенности - Апартаменты представлены в светлой спокойной цветовой гамме, со встроенной техникой, гардеробными, системой «Умный дом». В отделке используются травертин, дерево, мрамор, латунь, стекло. - Резидентам доступны: современный фитнес-зал, беговая дорожка, корты для баскетбола и падел-тенниса, пространство для йоги и медитаций, детская площадка, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Дорога до торгового центра Circle Mall займет 7 минут, до районой Dubai Marina, Palm Jumeirah, Emirates Golf Club — 25 минут. Популярный локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах пути. Добраться до Al Maktoum International Airport можно за 30 минут.