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ГлавнаяЖилые комплексыBinghatti Circle

Binghatti Circle

38, Nakheel Circle Villas, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 35 м² до 72 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 183 798 $от 4 038 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность72
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35 – 42
183 798 – 201 497
4 721 – 5 151
1 спальня
70 – 72
285 908 – 312 321
4 038 – 4 307
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Самая высокая жилая башня в Jumeirah Village Circle. Выразительная архитектура жилого комплекса Binghatti Circle вдохновлена концепцией вечного движения. Здесь каждый элемент — от плавных линий фасада до светлых интерьеров — говорит о безупречном вкусе, внимании к деталям и стремлении к совершенству. Ключевые особенности - Апартаменты представлены в светлой спокойной цветовой гамме, со встроенной техникой, гардеробными, системой «Умный дом». В отделке используются травертин, дерево, мрамор, латунь, стекло. - Резидентам доступны: современный фитнес-зал, беговая дорожка, корты для баскетбола и падел-тенниса, пространство для йоги и медитаций, детская площадка, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Дорога до торгового центра Circle Mall займет 7 минут, до районой Dubai Marina, Palm Jumeirah, Emirates Golf Club — 25 минут. Популярный локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах пути. Добраться до Al Maktoum International Airport можно за 30 минут.

Локация

На карте
38, Nakheel Circle Villas, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа800 м
Магазин550 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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Новости о проекте

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
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  2. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
  3. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
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    Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения10.10.2024
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