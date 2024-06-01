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Главная - Жилые комплексы - Beach Oasis

Beach Oasis

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Al Hebiah 1, Gardinia Road, 101
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 51 м² до 79 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена769 410 AED
от 769 410 AED
от 13 893 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
3%23 082 AED
При оформлении договора
7%53859 AED
+
4%30776 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%230 823 AED
При передаче
60%461 646 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2024
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 769 410 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа1 км
Магазин2 км

Описание

Новый жилой комплекс из двух зданий в самом сердце Dubai Studio City. Живите в 20 минутах от центра города, в окружении ландшафтных парков и садов, и получите лучшие впечатления от атмосферы Дубая. Проект в стиле модерна включает студии и апартаменты с 1-2 спальнями, панорамными окнами и просторным балконом. Каждая резиденция воплощает тренды современного дизайна и позволяет наслаждаться живописным видом на горизонт Дубая.

Жителям комплекса доступны удобства международного уровня: бассейн с искусственным пляжем, сады, ухоженный внутренний двор, рестораны и спортивные залы. В 5-15 минутах от дома расположены главные достопримечательности Дубая, включая автодром Dubai Motor City, район Dubai Sports City, искусственный остров Bluewaters Island и конный клуб Equestrian Club. Торговый комплекс Dubai Mall расположен всего в 20 минутах на автомобиле от Dubai Studio City. Развитая транспортная сеть Менее чем за 10 минут можно доехать до автодороги Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), которые связывают Beach Oasis с остальной частью города. В 25 минутах от дома находится аэропорт Al Maktoum International Airport. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
51 - 51
822 530 - 823 360
16 053 - 16 068
1 спальня
55 - 55
769 410 - 769 410
13 893 - 13 893
2 спальни
79 - 79
1 203 500 - 1 205 990
15 203 - 15 208

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Al Hebiah 1, Gardinia Road, 101