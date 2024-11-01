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Azizi Riviera Beachfront

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, Sobha Heartland Greens Building 2
  1. Визуализация
Item 1 of 2
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 955 м² до 1128 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 888 640 AED
от 2 888 640 AED
от 89 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
3%86 659 AED
При оформлении договора
7%202205 AED
+
4%115546 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%577 728 AED
При передаче
70%2 022 048 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
Старт продаж4 кв. 2021
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 888 640 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Теннисный корт

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа1 км
Магазин700 м

Описание

Культовый проект на берегу моря в современном сообществе Meydan, MBR City. Наслаждайтесь белоснежными пляжами и гуляйте по невероятно красивым локациям Дубая – здесь все создано для вашего комфорта. Масштабный проект включает три высотных здания, оснащенных современными удобствами. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, функциональными пространствами, чистовой отделкой и необходимой бытовой техникой. Из окон открываются захватывающие виды на лагуну, Dubai Canal и горизонты Дубая.

На территории комплекса находятся ландшафтный парк, площадки для занятий йогой, теннисные корты и баскетбольные площадки, велосипедные дорожки, игровые площадки, бассейн, фитнес-центр и паркинг. Район предлагает хорошо развитую инфраструктуру с медицинскими центрами, детскими садами и учебными заведениями. Рядом расположены торговый центр Meydan One Mall, парк Al Quoz Pond Park, заповедник дикой природы Ras Al Khor, аптека Aster 170 и школа Hartland International School. Развитая транспортная сеть Riviera Beachfront расположен в сообществе Meydan, в районе Nad Al Sheba 1. Жилой комплекс находится вблизи Al Ain – Dubai Road, Al Meydan Road и Ras Al Khor Road, что обеспечивает жителям быстрый доступ к любой точке города. До международного аэропорта можно добраться за 20 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает черты лучшего из средиземноморского дизайна с современной архитектурой. Интерьеры оформлены в спокойных оттенках, а из каждого здания открывается вид на окружающий ландшафт. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
955 - 956
2 888 640 - 2 908 530
89 - 89
2 спальни
1006 - 1128
3 164 040 - 3 369 825
93 - 105

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, Sobha Heartland Greens Building 2