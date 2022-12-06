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Azizi Riviera

Al Merkadh, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 31 м² до 109 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена994 500 AED
от 994 500 AED
от 21 193 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%39780 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%298 350 AED
При передаче
70%696 150 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов4
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 994 500 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Средняя школа1 км
Магазин3 км

Описание

Настоящий город в городе на побережье Dubai Water Canal. Благодаря расположению здания вдоль кристальной лагуны, часто возникают ассоциации со знаменитой «Французской Ривьерой». Прибрежный комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, панорамными окнами и продуманными планировками. Лоты включают 2-4 ванные комнаты, гостиную, полностью оборудованную кухню, гардеробную, комнату для персонала, террасу или балкон.

В Azizi Riviera вы сможете чувствовать себя как дома и при этом оставаться частью мультикультурного сообщества. На территории комплекса находятся бассейны, детские площадки, зоны для отдыха и занятий йогой, фитнес-центр, сауна, джакузи, ландшафтные сады. До крупнейшего торгового центра Dubai Mall, парка Safa Park, медицинских клиник Emirates Hospital Dubai и American Hospital Dubai можно добраться за 10-15 минут. Рядом находятся рестораны Backyard Brunch, Iris, QUBE Sports Bar, Backyard Brunch и Saturday Billy Brunch. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в одном из популярных районов Дубая – Meydan One. Поблизости расположены крупные магистрали Al Khail Road, Meydan Road, Business Bay и Sheikh Zayed Road, которые соединяют эту местность с другими популярными районами города. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в средиземноморском стиле с современными элементами. Здесь гармонично соединяются тенденции, характерные для Французской Ривьеры, и качественные материалы. Акцент сделан на воздушность и изобилие зелени. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
31 - 42
994 500 - 1 167 390
25 387 - 32 789
1 спальня
54 - 77
1 624 860 - 1 954 575
25 139 - 30 560
2 спальни
61 - 109
1 844 415 - 2 551 275
21 193 - 30 060

Инфраструктура

Al Merkadh, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates