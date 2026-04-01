Акция от Azizi Developments

Venice — Здания 1–14

Для студий и апартаментов с одной спальней предусмотрена скидка 5%, а также освобождение от уплаты регистрационного сбора DLD в размере 4%. Для апартаментов с двумя и тремя спальнями скидка составляет 10%.

Стартовые цены:

студия — от 758 000 AED

апартаменты с 1 спальней — от 1 230 000 AED

с 2 спальнями — от 2 400 000 AED

с 3 спальнями — от 3 100 000 AED





Adeeba — Creek Views 3

На все доступные лоты действует скидка 10%. Передача ключей запланирована на сентябрь 2026 года.

Апартаменты с 1 спальней доступны от 1 600 000 AED, с 2 спальнями — от 2 600 000 AED.







