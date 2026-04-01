Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогАкцииАкция от Azizi Developments
Дата: 01.04.2026
от 01.04.2026 14:15 до 29.04.2026 21:00

Акция от Azizi Developments

Venice — Здания 1–14

Для студий и апартаментов с одной спальней предусмотрена скидка 5%, а также освобождение от уплаты регистрационного сбора DLD в размере 4%. Для апартаментов с двумя и тремя спальнями скидка составляет 10%. 

Стартовые цены: 

  • студия — от 758 000 AED
  • апартаменты с 1 спальней — от 1 230 000 AED
  • с 2 спальнями — от 2 400 000 AED
  • с 3 спальнями — от 3 100 000 AED


Adeeba — Creek Views 3

На все доступные лоты действует скидка 10%. Передача ключей запланирована на сентябрь 2026 года.

Апартаменты с 1 спальней доступны от 1 600 000 AED, с 2 спальнями — от 2 600 000 AED.



  1. Azizi Developments

    Девелопер, который с 2007 года реализует жилые и коммерческие проекты в престижных районах Дубая, делая акцент на качестве и разнообразии проектов.

Item 1 of 1
  1. Venice by Azizi
    Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2026
    ЗастройщикAzizi Developments
    Площадьот 30 м² до 261 м²
    Первый взнос10%
    от 206 399 $от 3 913 $/м²
Item 1 of 1

Еще
Item 1 of 4
Каталог