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11.08.2023 12:29

Cервис индивидуальной меблировки квартир в Дубае

Cервис индивидуальной меблировки квартир в Дубае

Услуга «Превратим новое жилье

в уютный дом» под ключ для ваших клиентов. Что в нее входит?


– Замеры;

– Дизайн-проект по вашим пожеланиям и бюджету;

–Согласование все с УК, подключение газа, воды, электричества и интернета;

– Прием доставок, контроль сборки и подключение коммуникаций;

– Уборка и подготовка квартиры к заселению;

– Наполнение дома необходимыми и стильными аксессуарами


Предлагайте своим клиентам и получайте свой процент % от сметы!

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