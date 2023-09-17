Топ востребованной недвижимости Дубая за август.

По данным DLD, за 3 недели прошлого месяца (августа) в Дубае в общей сложности было совершено 9,861 сделок с недвижимостью на общую сумму 29,56 млрд дирхамов ($8,12 млрд).

Самыми популярными районами для покупки объектов недвижимости в августе стали Business Bay и Al Yufrah 1

– Business Bay – 504 сделки на сумму 1,039 млн дирхамов ($282,96 млн);

– Al Yufrah 1 – 258 сделок на сумму 1,24 млн дирхамов ($337,75 млн);

Если говорить глобально, то в отчетах за первые 7 месяцев этого года говорится, что объем продаж достиг самого высокого исторического значения - 217 млрд. дирхамов ($59 млрд). Важно отметить, что объемы продаж не только увеличились на локальном уровне, они продолжают стабильно расти. Средний объем продаж в день вырос до 1,5 миллиарда дирхамов ($408 млрд) по сравнению с одним миллиардом дирхамов ($270 млрд) в начале года. Это свидетельствует о привлекательных возможностях для инвестиций на рынке, а также о благоприятной среде для жизни и работы.

Дубай показывает устойчивый рост и укрепляет доверие инвесторов во время нынешних экономических и геополитических обстоятельств. Платформа Housebook – лучший помощник для продажи недвижимости, как минимум, потому что с ее помощью вы можете заключать сделки из любой точки мира, удаленно!

Топ-2 проекта в Al Yufrah 1

The Farmhouses

Verona

Топ-2 проекта в Business Bay

Volta

Bugatti Residences by Binghatti