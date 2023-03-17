Каталог
Дата: 17.03.2023

Не пропустите новый проект!

В жилом комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Ощутите новый уровень комфорта и наслаждайтесь видами на Jumeirah Island, Emirates Hills и Emirates Golf Club. Внутренняя инфраструктура включает: зоны барбекю, площадки для отдыха, многоцелевые залы, заведения F&B и торговые точки, тренажерный зал, игровые зоны, джакузи, лаунж, инфинити-бассейн. 


  • Стартовая цена: 460 700 USD. 
  • Готовность: Q4 2026. 
  • План платежей: 80/20.


Чтобы узнать об актуальных лотах, позвоните нам по номеру +971 43 102302.

